史上最萌！星宇航空 X PEANUTS 史努比拍拍小夜燈亮相

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空與 7-ELEVEN 攜手合作，推出聯名限定「史努比拍拍小夜燈爆米花禮盒」，售價790元。星宇航空提供
星宇航空與7-ELEVEN 攜手合作，推出聯名限定「史努比拍拍小夜燈爆米花禮盒」，讓人氣角色史努比化身為帥氣的星宇航空機長，為節日增添一抹星宇專屬的質感驚喜與溫度。

今年中秋節，賞月不只是抬頭看月亮，更讓最可愛的史努比陪你一起發光發亮！星宇航空連續兩年推出史努比主題航班，深受旅客喜愛，迎接中秋佳節，特別打造輕巧可愛的「史努比拍拍小夜燈」。

只要輕輕一拍，柔和的光線立刻亮起，貼心設計的三段式調光功能，隨心切換亮度，無論是和家人團聚的溫馨時光，或是獨自享受片刻的Me time，都能為你點亮最適合的氛圍。而中秋團聚又怎麼能少得了美味零食？禮盒內搭配兩包香脆可口的焦糖爆米花，甜度恰到好處，香氣在口中迴盪，讓追劇、聊天、賞月的每個時刻都充滿幸福味道。

星宇航空表示，旅行的美好不應只停留在飛行，而是能延伸到每一個日常時刻。透過這款禮盒，我們希望能點亮大家的團聚時刻，讓星宇航空獨有的細膩質感陪伴每一個平凡又珍貴的日常生活。

聯名限定的「史努比拍拍小夜燈爆米花禮盒」即日起於在全台7-ELEVEN 門市限量販售，數量有限，售完為止。今年中秋，月光不只來自天上，不妨換個方式過節，讓史努比的溫柔燈光和爆米花的甜蜜滋味，陪你度過最浪漫的月光夜。

禮盒內搭配一組拍拍燈及兩包香脆可口的焦糖爆米花，讓追劇、聊天、賞月的每個時刻都充滿幸福氛圍。星宇航空提供
史努比化身為帥氣的星宇航空機長，為節日增添一抹星宇專屬的質感驚喜與溫度。星宇航空提供
輕輕一拍，柔和的光線立刻亮起，貼心設計的三段式調光功能，隨心切換亮度。星宇航空提供
可愛的史努比拍拍燈陪伴每一個平凡又珍貴的日常生活。星宇航空提供
零食 中秋節 史努比 星宇航空

