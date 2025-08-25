快訊

辣媽蔡詩芸變身永續主婦 曝「一關鍵」選購家用品一手包辦

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蔡詩芸表示，使用美則已經超過10年，很喜歡品牌「回收塑膠瓶再製包裝」的理念。圖／摘自@dizzydizzo
「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票。」這句永續倡議名言，現在也有越來越多台灣消費者正在實踐。居家清潔品牌「美則Method」代理商宣布引進同樣訴求天然、環保的姊妹品牌「梅耶夫人Mrs. Meyer’s Clean Day」及「貝碧潔Babyganics」，並邀請熱愛潛水、關心海洋保育的蔡詩芸擔任永續大使，分享自身選購家庭用品的理念。

蔡詩芸表示，身為媽媽與主婦，她認為環保應從日常落實，尤其是挑選不傷害地球的清潔產品。她笑說一談到清潔就會切換角色，從舞台上的辣媽形象，變成萬能主婦。「每天回到家，我就是普通媽媽，家裡大大小小的清潔用品都是我在挑選，家事也是由我一手包辦。」

「美則」主打可生物分解的植物性配方，取代化學表面活性劑，瓶罐採用再生回收材質，減少塑膠廢棄物，產品線涵蓋廚房、浴廁清潔、洗衣精及個人沐浴用品，兼具實用與環保。現場甚至直接將花插在產品中，展示配方的天然純淨。

姊妹品牌「梅耶夫人」則強調以植物衍生成分與精油為基礎，帶來花卉草本的清新氣息，並堅持成分透明，讓清潔成為回歸自然的美好體驗。產品除洗手乳、洗碗精，也延伸至寵物清潔，搶攻日漸成長的毛孩市場。

「貝碧潔」則是源自2位父親的初心，為孩子打造安全環境，嚴選天然、有機來源成分，拒絕對羥基苯甲酸酯、鄰苯二甲酸酯及人工香精，全系列涵蓋嬰幼兒洗沐、居家清潔到防曬、防蚊產品，全面守護孩子的探索日常。

蔡詩芸強調，「消費就是一種選擇，也是一種影響力，我希望透過生活中的小決定，讓孩子從小就感受到永續的重要。」

現場甚至直接將花插在產品中，展示美則配方的天然純淨。記者黃筱晴／攝影
現場甚至直接將花插在產品中，展示美則配方的天然純淨。記者黃筱晴／攝影

永續 品牌 主婦

