獨／日本烤羊肉名店「成吉思汗大黑屋」即將登台！全台首店直擊曝光

粉絲們注意了！來自日本旭川的人氣餐廳「成吉思汗大黑屋」即將正式登台，首店店址鄰近台北捷運雙連站，採街邊店設計，目前已經進入人才招募與裝修階段。隨著「成吉思汗大黑屋」來台，未來不用飛日本，也能享受到經典的烤羊肉料理。

成吉思汗大黑屋自2002年於旭川創業，後於2021年開設函館五稜郭店，目前除了北海道的多間分店外，品牌也插旗東京、愛知縣等地區。店內最大的特色，就是提供多種不同部位的肥美羊肉烤肉，燒烤之後搭配特製醬汁品嚐，帶來豪邁又美味的吃肉樂趣。成吉思汗大黑屋不僅受到當地居民喜愛，也成為許多民眾赴日本旅遊必吃的餐廳之一。