快訊

以色列襲加薩醫院釀至少20死...有5人是記者 多家媒體證實自家記者罹難

羅智強表態參選國民黨主席！首要目標「2028下架賴清德」

泓德能源突遭檢調搜索！公司重訊：配合調查 營運財務一切正常

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／日本烤羊肉名店「成吉思汗大黑屋」即將登台！全台首店直擊曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「成吉思汗大黑屋」是許多民眾赴日本旅遊必吃的烤羊肉餐廳。圖／截自官網
「成吉思汗大黑屋」是許多民眾赴日本旅遊必吃的烤羊肉餐廳。圖／截自官網

粉絲們注意了！來自日本旭川的人氣餐廳「成吉思汗大黑屋」即將正式登台，首店店址鄰近台北捷運雙連站，採街邊店設計，目前已經進入人才招募與裝修階段。隨著「成吉思汗大黑屋」來台，未來不用飛日本，也能享受到經典的烤羊肉料理。

成吉思汗大黑屋自2002年於旭川創業，後於2021年開設函館五稜郭店，目前除了北海道的多間分店外，品牌也插旗東京、愛知縣等地區。店內最大的特色，就是提供多種不同部位的肥美羊肉烤肉，燒烤之後搭配特製醬汁品嚐，帶來豪邁又美味的吃肉樂趣。成吉思汗大黑屋不僅受到當地居民喜愛，也成為許多民眾赴日本旅遊必吃的餐廳之一。

根據成吉思汗大黑屋的官網顯示，繼2025年9月開設「福岡西中州店」之後，2025年10月即將開設「台灣 台北店」，預計在10月下旬開幕。根據官網資料實際直擊，目前該店已經進入施工狀態，門口也公佈成吉思汗大黑屋的徵才資訊。店址鄰近民生東路、中山北路口，距離捷運雙連站約260公尺。對於喜愛烤羊肉的民眾而言，將可期待成吉思汗大黑屋正式登台帶來的用餐新體驗。

在成吉思汗大黑屋的日本官網，已經可以看見台灣店的開店預告資訊。圖／截自官網
在成吉思汗大黑屋的日本官網，已經可以看見台灣店的開店預告資訊。圖／截自官網
「成吉思汗大黑屋」台北店門口貼有求才資訊，可見到經典的「大黑天」商標。記者陳睿中／攝影
「成吉思汗大黑屋」台北店門口貼有求才資訊，可見到經典的「大黑天」商標。記者陳睿中／攝影
「成吉思汗大黑屋」即將正式登台，目前門市已經進入施工階段。記者陳睿中／攝影
「成吉思汗大黑屋」即將正式登台，目前門市已經進入施工階段。記者陳睿中／攝影

餐廳 日本 台北捷運

延伸閱讀

日本自民黨在參院選舉慘敗後 石破內閣8月民調回升

黃太平三連霸奪日本國際書法比賽特別賞 鍾東錦接見表揚

央視將福建艦與侵華日本旗艦並談 引發猜想

文資提出新事證得以一審再次審？ 居民嘆北市溫州街日本官舍遲遲未都更

相關新聞

南部吃到飽餐廳大戰 漢來「島語」高雄店訂位秒殺、1萬座位搶光

民眾酷愛「吃到飽」餐廳，消費市場也引發業者爭搶。漢來美食吃到飽餐廳「島語」在高雄開第2家店，展現高人氣，10月底前訂位數...

獨／日本烤羊肉名店「成吉思汗大黑屋」即將登台！全台首店直擊曝光

粉絲們注意了！來自日本旭川的人氣餐廳「成吉思汗大黑屋」即將正式登台，首店店址鄰近台北捷運雙連站，採街邊店設計，目前已經進...

香奈兒頂級保養新作 睡前保養儀式的極致唇油與出門必備的氣墊粉餅

早在近一世紀前的1927年，香奈兒女士便堅信美有著強大影響力，並透過創作首款保養品，鼓勵女性藉由美展現力量，建立自信。她...

桂綸鎂清新漫步台北街頭 風格解鎖NB GREY 2025秋冬新作

New Balance「NB GREY」特別邀請金馬影后桂綸鎂，以悠閒自在步調漫步台北街頭，並以風格解鎖NB GREY ...

過敏原OUT！LG空氣清淨機鎖定小宅、寵物 Dyson智慧淨化升級登場

台灣過敏人口眾多，空氣清淨機產品持續受到矚目，瞄準小宅世代與智慧居家需求，LG與Dyson近期宣布推出新品，主打高效淨化...

打造浪漫七夕！7-ELEVEN、全家空運玫瑰傳情 巧克力優惠同步登場

迎接浪漫七夕，各大通路紛紛推出浪漫花禮與甜蜜優惠，從鮮花、巧克力到飲品，陪伴消費者傳遞愛意。統一企業集團集結7-ELEV...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。