香奈兒頂級保養新作 睡前保養儀式的極致唇油與出門必備的氣墊粉餅

早在近一世紀前的1927年，香奈兒女士便堅信美有著強大影響力，並透過創作首款保養品，鼓勵女性藉由美展現力量，建立自信。她的信念，如今體現在「香奈兒奢華保養系列」中，是香奈兒保養專業系列的集大成之作，照顧多重感官的需求、追求傑出的生活態度，為每個時刻、每個年齡的女性展現當下最極致的美，貫徹香奈兒女士創立品牌的宗旨。

「香奈兒奢華極萃系列」為香奈兒最珍貴非凡的保養陣容，活用夜間休息的時光保養。現在，此系列的保養程序延伸至雙唇，推出全新「香奈兒奢華極萃肽金唇油」，針對嬌嫩的唇部肌膚提供修復。因唇部肌膚比臉部薄、對生活中的各種挑戰極為敏感，長久下來，唇瓣會變得脆弱單薄，失去原有的飽滿狀態。

「香奈兒奢華極萃肽金唇油」結合「五月梵尼蘭精萃PFA」與來自不丹的「喜馬拉雅朱玉雪當藥」。珍稀的五月梵尼蘭生長於馬達加斯加的蓊鬱森林，由香奈兒在當地專屬戶外實驗室培育。香奈兒研究團隊從超過117種梵尼蘭植物中挑選出五月梵尼蘭，並經由專利多重精密分餾科技萃取最純粹的分子，才能得到珍貴的「五月梵尼蘭精萃PFA」。

香奈兒團隊於不丹當地栽種原生植物「喜馬拉雅朱玉雪當藥」，配合開花週期，每三年一次以手工摘採，再提煉其獨一無二的養分。「香奈兒奢華極萃肽金唇油」匯聚兩種珍貴成分，是每天晚上睡前護膚儀式的圓滿句點。

「香奈兒奢華極萃肽金唇油」即將於9月1日起於香奈兒台北101化妝品精品店獨家首賣、並自9月5日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店正式上市。隨附專屬黑色皮套，內層妝點Lesage刺繡工坊精心織造的金色斜紋軟呢，內外兩種顏色有如夜晚的兩種色調、魅力的兩種面貌，呼應品牌傳奇包款的經典雙色設計。