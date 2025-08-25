南部吃到飽餐廳大戰 漢來「島語」高雄店訂位秒殺、1萬座位搶光

民眾酷愛「吃到飽」餐廳，消費市場也引發業者爭搶。漢來美食吃到飽餐廳「島語」在高雄開第2家店，展現高人氣，10月底前訂位數分鐘內搶光，漢來預計9月起開放11月訂位，也料將秒殺。

漢來美食今天表示，島語至9月底前線上開放約1萬個座位，於5分鐘內全數訂滿，而10月訂位也在2分鐘內訂光。接下來則將於9月1日開放11月訂位。

漢來美食表示，「島語」高雄店全年營收預估可達新台幣5億元。漢來美食董事長林淑婷說，今、明2年還會加速展店，12月計畫將桃園台茂海港自助餐廳改裝為島語第3店，接著將在台中漢神洲際購物中心及台北大巨蛋再各開1店。

島語高雄店位於高雄漢神百貨8樓，660坪空間有350席座位，並與同集團「漢來海港」吃到飽餐廳正面交鋒，同時與饗賓集團的旭集義享店、饗食天堂等，爭搶吃到飽市場。

漢來美食投入近2億元打造島語高雄店，日前正式營業，除了有與餐食相對應的佐餐酒品，每座主題餐檯菜色以一間獨立餐廳裡會供應的招牌菜設定，並採用更多的契作、有機、履歷食材。

此外，高雄店也聯手多家知名品牌、名店，包括烘焙達人王鵬傑、義豐冬瓜茶、員林百年老字號仙草及亞洲50大最佳酒吧的TCRC主理人阿翔的特調飲品。假日晚餐也會提供每人半隻龍蝦，價位在1490元至2090元間。

漢來美食西餐品牌總經理劉子銘說，光是自助餐品牌創造的業績，就占集團每年近4成的營收。隨著時代進步，消費者對吃到飽型態餐廳，更在乎的是餐廳從食材、餐點、環境到服務每個細節所展現的質感。

此外，旭集義享店位於義享時尚廣場A館7樓，2021年開幕至今也是一位難求。主打日式料理，9大餐區包括「生盛（生魚片與海鮮）」、「巧鮨（現點現做壽司）」、「旨燒（鐵板燒）」等，價格1390元至1990元間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康