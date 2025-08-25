桂綸鎂清新漫步台北街頭 風格解鎖NB GREY 2025秋冬新作

New Balance「NB GREY」特別邀請金馬影后桂綸鎂，以悠閒自在步調漫步台北街頭，並以風格解鎖NB GREY 2025秋冬新作 。

桂綸鎂穿上兼具細節與設計感的MET24與TDS機能服飾，搭配2025年全新登場的204L鞋款，非別展現都會女子的不同氣質與面向。桂綸鎂分享：「我喜歡簡約卻不單調的穿搭，顏色的變化能帶出截然不同的氣質，而細節讓我能隨著場景與心情，輕鬆玩轉不一樣的自己。」

分別來探索桂綸鎂兩套造型的細節，TDS系列作為New Balance的日系休閒風格支線，主打以精緻剪裁與時尚品味呈現舒適體驗。桂綸鎂身著輕巧透氣的TDS鵝黃色防風外套，下身選擇俐落剪裁的MET24象牙米寬鬆褶襇半身裙、採透氣快乾布料的MET24海鹽白無袖圓領上衣作為內搭，腳上為棕色麂皮拼接204L鞋款，呈現出充滿活力的都會氣息。

為職人打造24小時的全日穿搭的MET24系列，桂綸鎂混搭蓬鬆剪裁的NB GREY圓領連身短裙，外搭石墨黑寬鬆褶襇半身裙，雖然是全深色造型低調，卻擁有柔和線條與結構層次，個性之餘也賦予靈動感，雙色鞋帶的204L讓全身深色系穿搭多了視覺亮點，是畫龍點睛之筆。

鞋款部分，New Balance全新204L，融合1970年代的修長鞋頭輪廓與2000年代的薄底跑鞋，全麂皮鞋面以One Tone配色推出棕色與米白兩款，低調中釋放俐落風格。