快訊

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作

聽新聞
0:00 / 0:00

過敏原OUT！LG空氣清淨機鎖定小宅、寵物 Dyson智慧淨化升級登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG PuriCare AeroBooster不僅提升空氣淨化效能，更兼顧美型與便利性，讓清新空氣成為日常生活的一部分圖／LG提供
LG PuriCare AeroBooster不僅提升空氣淨化效能，更兼顧美型與便利性，讓清新空氣成為日常生活的一部分圖／LG提供

台灣過敏人口眾多，空氣清淨機產品持續受到矚目，瞄準小宅世代與智慧居家需求，LG與Dyson近期宣布推出新品，主打高效淨化與智慧操控，全面升級居家空氣管理體驗。

LG發表全新PuriCare AeroBooster系列空氣清淨機，鎖定小宅世代的智慧居家需求，推出包含專業版、LITE版及寵物版3種規格，全面升級居家空氣品質。新品首度導入LG獨家雙重氣流技術，結合潔淨循環扇與AI+智慧感測，兼顧高效淨化與節能，為用戶打造更智慧的居家體驗。

PuriCare AeroBooster承襲經典360°設計，並加入上下雙向氣流輸出，能將潔淨空氣送達5.5公尺遠，全面覆蓋居家空間，整體淨化效能較前代提升11%。濾網部分則搭載HEPA13、活性碳與毛髮濾除的三合一高效系統，專業版及寵物版更結合UVnano抑菌技術，能消除風扇葉片上達99.998%的細菌，同時釋放奈米離子，打造更健康的室內環境。新系列亦首度引入AI+智慧感測，能主動偵測居家空氣狀況並自動調整運作，啟動後節能效果最高可達49%。

外觀設計上，順應小宅趨勢，將機身體積縮小40%，搭配霧面質感與條紋設計，展現韓系美學風格，輕鬆融入各種居家空間。內建氣氛燈則可依空氣品質自動顯示或手動轉換色彩，兼具實用與氛圍營造。循環扇採用一鍵拆卸設計，搭配智慧提醒濾網更換功能，讓日常清潔與維護更加便利。

Dyson在台推出全新Dyson Purifier Cool二合一涼風智能空氣清淨機TP11與Dyson Purifier Hot+Cool三合一涼暖智能空氣清淨機HP11，全面升級居家空氣管理。2款新品皆搭載符合HEPA H13標準的全機密封過濾系統，可有效捕捉99.95%小至0.1微米的懸浮微粒、過敏原、細菌與病毒，並結合含Tris成分的活性碳濾網，吸附異味及有害氣體。同時也都支援MyDyson應用程式，可遠端監測與操作。

運用Air Multiplier氣流倍增技術，每秒可輸出超過290公升潔淨氣流，快速均勻淨化全室空氣，並獲得歐洲過敏症研究基金會（ECARF）認證，特別適合過敏族群使用。TP11主打涼風與淨化雙效合一，一機整合循環扇與清淨機，兼顧空間與效能；HP11則加入涼暖雙模式，不論夏季病菌或秋冬境外汙染，都能提供潔淨空氣與舒適溫度。

LG PuriCare AeroBooster內建氣氛燈，讓空氣清淨機化身家中的「氣氛擔當」。圖／LG提供
LG PuriCare AeroBooster內建氣氛燈，讓空氣清淨機化身家中的「氣氛擔當」。圖／LG提供
Dyson Purifier Hot+Cool三合一涼暖智能空氣清淨機HP11，建議售價19,900元。圖／Dyson提供
Dyson Purifier Hot+Cool三合一涼暖智能空氣清淨機HP11，建議售價19,900元。圖／Dyson提供
Dyson Purifier Cool二合一涼風智能空氣清淨機TP11，建議售價15,900元。圖／Dyson提供
Dyson Purifier Cool二合一涼風智能空氣清淨機TP11，建議售價15,900元。圖／Dyson提供
LG PuriCare AeroBooster的循環扇一鍵即可拆卸，清理出風口積累灰塵輕鬆不費力。圖／LG提供
LG PuriCare AeroBooster的循環扇一鍵即可拆卸，清理出風口積累灰塵輕鬆不費力。圖／LG提供

寵物 空氣清淨機

延伸閱讀

食安新法上路 高雄旗山形象商圈推課程認證提升服務品質

NBA球星密集訪中 快艇隊雷納德到四川 喊想吃美食

強化環保違規資訊揭露 環境部升級即時查詢系統

連42天「大薯、鷄塊加1元多1件」！麥當勞「最新優惠券」現省2807元

相關新聞

過敏原OUT！LG空氣清淨機鎖定小宅、寵物 Dyson智慧淨化升級登場

台灣過敏人口眾多，空氣清淨機產品持續受到矚目，瞄準小宅世代與智慧居家需求，LG與Dyson近期宣布推出新品，主打高效淨化...

南部吃到飽餐廳大戰 漢來「島語」高雄店訂位秒殺、1萬座位搶光

民眾酷愛「吃到飽」餐廳，消費市場也引發業者爭搶。漢來美食吃到飽餐廳「島語」在高雄開第2家店，展現高人氣，10月底前訂位數...

桂綸鎂清新漫步台北街頭 風格解鎖NB GREY 2025秋冬新作

New Balance「NB GREY」特別邀請金馬影后桂綸鎂，以悠閒自在步調漫步台北街頭，並以風格解鎖NB GREY ...

打造浪漫七夕！7-ELEVEN、全家空運玫瑰傳情 巧克力優惠同步登場

迎接浪漫七夕，各大通路紛紛推出浪漫花禮與甜蜜優惠，從鮮花、巧克力到飲品，陪伴消費者傳遞愛意。統一企業集團集結7-ELEV...

首度跨足西式料理 豊漁併購米其林一星餐廳Impromptu

主打日料、鐵板燒無菜單料理的豊漁集團首度跨足西式餐飲，結盟米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」，...

i-dle舒華代言SKECHERS最新美照釋出 9月2日現身信義A11見粉絲

運動鞋履品牌SKECHERS繼六月中預告，韓國女團i-dle成員舒華（SHUHUA）加入品牌代言人行列後，今日釋出舒華首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。