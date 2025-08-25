過敏原OUT！LG空氣清淨機鎖定小宅、寵物 Dyson智慧淨化升級登場

台灣過敏人口眾多，空氣清淨機產品持續受到矚目，瞄準小宅世代與智慧居家需求，LG與Dyson近期宣布推出新品，主打高效淨化與智慧操控，全面升級居家空氣管理體驗。

LG發表全新PuriCare AeroBooster系列空氣清淨機，鎖定小宅世代的智慧居家需求，推出包含專業版、LITE版及寵物版3種規格，全面升級居家空氣品質。新品首度導入LG獨家雙重氣流技術，結合潔淨循環扇與AI+智慧感測，兼顧高效淨化與節能，為用戶打造更智慧的居家體驗。

PuriCare AeroBooster承襲經典360°設計，並加入上下雙向氣流輸出，能將潔淨空氣送達5.5公尺遠，全面覆蓋居家空間，整體淨化效能較前代提升11%。濾網部分則搭載HEPA13、活性碳與毛髮濾除的三合一高效系統，專業版及寵物版更結合UVnano抑菌技術，能消除風扇葉片上達99.998%的細菌，同時釋放奈米離子，打造更健康的室內環境。新系列亦首度引入AI+智慧感測，能主動偵測居家空氣狀況並自動調整運作，啟動後節能效果最高可達49%。

外觀設計上，順應小宅趨勢，將機身體積縮小40%，搭配霧面質感與條紋設計，展現韓系美學風格，輕鬆融入各種居家空間。內建氣氛燈則可依空氣品質自動顯示或手動轉換色彩，兼具實用與氛圍營造。循環扇採用一鍵拆卸設計，搭配智慧提醒濾網更換功能，讓日常清潔與維護更加便利。

Dyson在台推出全新Dyson Purifier Cool二合一涼風智能空氣清淨機TP11與Dyson Purifier Hot+Cool三合一涼暖智能空氣清淨機HP11，全面升級居家空氣管理。2款新品皆搭載符合HEPA H13標準的全機密封過濾系統，可有效捕捉99.95%小至0.1微米的懸浮微粒、過敏原、細菌與病毒，並結合含Tris成分的活性碳濾網，吸附異味及有害氣體。同時也都支援MyDyson應用程式，可遠端監測與操作。