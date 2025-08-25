過敏原OUT！LG空氣清淨機鎖定小宅、寵物 Dyson智慧淨化升級登場
台灣過敏人口眾多，空氣清淨機產品持續受到矚目，瞄準小宅世代與智慧居家需求，LG與Dyson近期宣布推出新品，主打高效淨化與智慧操控，全面升級居家空氣管理體驗。
LG發表全新PuriCare AeroBooster系列空氣清淨機，鎖定小宅世代的智慧居家需求，推出包含專業版、LITE版及寵物版3種規格，全面升級居家空氣品質。新品首度導入LG獨家雙重氣流技術，結合潔淨循環扇與AI+智慧感測，兼顧高效淨化與節能，為用戶打造更智慧的居家體驗。
PuriCare AeroBooster承襲經典360°設計，並加入上下雙向氣流輸出，能將潔淨空氣送達5.5公尺遠，全面覆蓋居家空間，整體淨化效能較前代提升11%。濾網部分則搭載HEPA13、活性碳與毛髮濾除的三合一高效系統，專業版及寵物版更結合UVnano抑菌技術，能消除風扇葉片上達99.998%的細菌，同時釋放奈米離子，打造更健康的室內環境。新系列亦首度引入AI+智慧感測，能主動偵測居家空氣狀況並自動調整運作，啟動後節能效果最高可達49%。
外觀設計上，順應小宅趨勢，將機身體積縮小40%，搭配霧面質感與條紋設計，展現韓系美學風格，輕鬆融入各種居家空間。內建氣氛燈則可依空氣品質自動顯示或手動轉換色彩，兼具實用與氛圍營造。循環扇採用一鍵拆卸設計，搭配智慧提醒濾網更換功能，讓日常清潔與維護更加便利。
Dyson在台推出全新Dyson Purifier Cool二合一涼風智能空氣清淨機TP11與Dyson Purifier Hot+Cool三合一涼暖智能空氣清淨機HP11，全面升級居家空氣管理。2款新品皆搭載符合HEPA H13標準的全機密封過濾系統，可有效捕捉99.95%小至0.1微米的懸浮微粒、過敏原、細菌與病毒，並結合含Tris成分的活性碳濾網，吸附異味及有害氣體。同時也都支援MyDyson應用程式，可遠端監測與操作。
運用Air Multiplier氣流倍增技術，每秒可輸出超過290公升潔淨氣流，快速均勻淨化全室空氣，並獲得歐洲過敏症研究基金會（ECARF）認證，特別適合過敏族群使用。TP11主打涼風與淨化雙效合一，一機整合循環扇與清淨機，兼顧空間與效能；HP11則加入涼暖雙模式，不論夏季病菌或秋冬境外汙染，都能提供潔淨空氣與舒適溫度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言