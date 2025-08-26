AI英語學習新浪潮！專利跟讀測評 有設計x旺德 讓孩子流利說英文

★ 掌握學習新契機，告別傳統枯燥學習。

在數位化浪潮下，家長們對孩子的英語學習工具需求日益攀升。傳統的單向教學模式已無法滿足現況，一款能真正激發孩子興趣、提供專業輔助，並能有效幫助自學的工具已是選購時的考量重點。

除了必備的翻譯功能，更要能幫助孩子從「聽懂」到「開口說」，克服對發音的恐懼，讓英語學習不再只是課本上的文字，而是一種能自信表達的溝通工具。

★ 兩大品牌攜手，打造智能學習典範。

秉持著「點亮未來、創造無限」的理念，「有你共創」的質感生活選物平台「有設計」，攜手在台深耕通訊領域30餘年的專業品牌「旺德電通」，推出新一代「旺德 AI 英語學霸機」。

「旺德電通」以「智能科技、簡單生活」為核心，此次不僅在技術上實現重大突破，更為英語學習帶來革命性改變。

兩大品牌的強強聯手，致力於將科技的便利帶入每個人的生活，享受科技帶來的美好未來。

★ 獨家專利技術，打造「說、聽、改」高效學習SOP。

「旺德 AI 英語學霸機」獨家「可調跟讀語速」專利，讓孩子能依據個人程度調整語速，從慢速到快速跟讀，循序漸進地建立正確語感與發音節奏。此外，AI 測評功能可即時辨識並給予回饋評等，搭配錄音回放，讓孩子能反覆練習，形成「說、聽、改」的黃金學習循環。

★ 解決學習痛點，讓英語不再是難題。

這款學習機精準解決家長與孩子的共同痛點：

1.拍課文即時翻譯功能，讓孩子不再為一個單字卡關，並提供單字例句解析，幫助輕鬆理解課文內容。

2.支援 TF 卡的設計，則能讓家長匯入豐富的影音教材，如英文歌曲、教學影片等，讓學習方式更多元有趣，告別枯燥無聊

3.支援48種語言的語音翻譯，讓學習範圍不僅限英文，更擴展至全球語言。

★ 有設計x旺德，開啟孩子的學習新篇章。

旺德 AI 英語學霸機將於8月26日上午10:30於嘖嘖平台獨家正式上線。這款集結獨家專利技術、多元學習輔助功能的 AI 智能學習神器，是幫助孩子自主學習、培養英語興趣的最佳選擇，更多詳情可至旺德電通粉絲專頁了解。

