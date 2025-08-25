打造浪漫七夕！7-ELEVEN、全家空運玫瑰傳情 巧克力優惠同步登場

迎接浪漫七夕，各大通路紛紛推出浪漫花禮與甜蜜優惠，從鮮花、巧克力到飲品，陪伴消費者傳遞愛意。統一企業集團集結7-ELEVEN、康是美、UNIKCY、Dream Plaza、統一時代百貨、夢時代、星巴克與CupiCho等品牌，推出逾5萬支「進口空運紅玫瑰花」，以「浪漫封存」概念設計精緻花盒，象徵愛情純粹永恆。

特別精選來自哥倫比亞、厄瓜多爾的紅玫瑰，全程低溫空運，花苞修長、花瓣優雅，代表真摯不朽的愛。單支售價199元，8月26日至29日於7-ELEVEN限定門市販售，並可搭配CupiCho精品巧克力、德國Guenthart、波蘭美仕格巧克力及名店蛋糕加價購優惠，營造花禮甜蜜氛圍。集團各品牌同步加碼，指定期間消費滿額即可獲贈限量「進口空運紅玫瑰花」1支。

全家便利商店化身傳情小天使，8月26日起限店限量開賣厄瓜多空運紅玫瑰，每束179元，象徵熱戀與真心，購花即可獲Let’s Café特大特濃拿鐵買1送1券，並享金莎3入裝29元、哈根達斯迷你杯109元加價購優惠。

經典金莎巧克力同步推出優惠，即日起至9月2日指定商品第2件6折，購滿4件3粒裝再贈「甜蜜時光甜品杯」。全家更獨家販售人氣IP「艾絲樂小兔造型吊飾糖果組」，單隻199元，2隻279元，粉嫩造型營造滿滿儀式感。

此外，8月29日至31日全家APP另推出快閃優惠，包括Let’s Café大杯慢煮焦糖拿鐵7杯299元、Fami!ce霜淇淋8支299元、經典巧克力飲7杯299元，讓情侶共享或遠距傳情都能甜蜜加倍。金莎、明治巧克力及minimore甜品亦享隨買跨店取優惠，今年七夕，全家以鮮花、巧克力與飲品優惠，營造最浪漫的節日時刻。