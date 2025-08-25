快訊

打造浪漫七夕！7-ELEVEN、全家空運玫瑰傳情 巧克力優惠同步登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
統一企業集團獻上逾5萬朵「進口空運紅玫瑰」。圖／統一企業提供
統一企業集團獻上逾5萬朵「進口空運紅玫瑰」。圖／統一企業提供

迎接浪漫七夕，各大通路紛紛推出浪漫花禮與甜蜜優惠，從鮮花、巧克力到飲品，陪伴消費者傳遞愛意。統一企業集團集結7-ELEVEN、康是美、UNIKCY、Dream Plaza、統一時代百貨、夢時代、星巴克與CupiCho等品牌，推出逾5萬支「進口空運紅玫瑰花」，以「浪漫封存」概念設計精緻花盒，象徵愛情純粹永恆。

特別精選來自哥倫比亞、厄瓜多爾的紅玫瑰，全程低溫空運，花苞修長、花瓣優雅，代表真摯不朽的愛。單支售價199元，8月26日至29日於7-ELEVEN限定門市販售，並可搭配CupiCho精品巧克力、德國Guenthart、波蘭美仕格巧克力及名店蛋糕加價購優惠，營造花禮甜蜜氛圍。集團各品牌同步加碼，指定期間消費滿額即可獲贈限量「進口空運紅玫瑰花」1支。

全家便利商店化身傳情小天使，8月26日起限店限量開賣厄瓜多空運紅玫瑰，每束179元，象徵熱戀與真心，購花即可獲Let’s Café特大特濃拿鐵買1送1券，並享金莎3入裝29元、哈根達斯迷你杯109元加價購優惠。

經典金莎巧克力同步推出優惠，即日起至9月2日指定商品第2件6折，購滿4件3粒裝再贈「甜蜜時光甜品杯」。全家更獨家販售人氣IP「艾絲樂小兔造型吊飾糖果組」，單隻199元，2隻279元，粉嫩造型營造滿滿儀式感。

此外，8月29日至31日全家APP另推出快閃優惠，包括Let’s Café大杯慢煮焦糖拿鐵7杯299元、Fami!ce霜淇淋8支299元、經典巧克力飲7杯299元，讓情侶共享或遠距傳情都能甜蜜加倍。金莎、明治巧克力及minimore甜品亦享隨買跨店取優惠，今年七夕，全家以鮮花、巧克力與飲品優惠，營造最浪漫的節日時刻。

美廉社即日起至9月16日推出多款巧克力優惠，大杯濃萃美式搭配GODIVA條裝臻粹巧克力3顆裝組合價僅75元；經典金莎心型禮盒8粒裝146元；金莎3粒裝、費列羅臻品甜點巧克力3粒裝任2件72元，輕巧份量也能傳遞滿滿愛意。GODIVA經典大師巧克力禮盒6入裝2件202元，情侶互送最浪漫。此外，活動期間購買情人節指定品牌滿199元立折20元；至9月15日單筆折扣後滿150元，再送15元折價券。

全家獨家販售人氣IP周邊「艾絲樂小兔造型吊飾糖果組」，外型像棉花糖般軟萌的粉嫩小兔子，即將席捲少女們的心，期間限定販售每隻199元，9月2日前購買任選2隻享279元。圖／全家便利商店提供
全家獨家販售人氣IP周邊「艾絲樂小兔造型吊飾糖果組」，外型像棉花糖般軟萌的粉嫩小兔子，即將席捲少女們的心，期間限定販售每隻199元，9月2日前購買任選2隻享279元。圖／全家便利商店提供
全家8月26日起開賣由厄瓜多空運進口的玫瑰花，紅色的玫瑰象徵情侶間的熱戀、熱情及真心真意，每束售價179元，絕對是情人節傳達浪漫心意的好選擇。圖／全家便利商店提供
全家8月26日起開賣由厄瓜多空運進口的玫瑰花，紅色的玫瑰象徵情侶間的熱戀、熱情及真心真意，每束售價179元，絕對是情人節傳達浪漫心意的好選擇。圖／全家便利商店提供

