首度跨足西式料理 豊漁併購米其林一星餐廳Impromptu
主打日料、鐵板燒無菜單料理的豊漁集團首度跨足西式餐飲，結盟米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」，董事長朱𩃀理表示，此次合作是以併購的方式進行，但併購金額尚無法透露。
朱𩃀理表示，此次併購已經醞釀一段時間，台灣餐飲市場規模高達數千億元，日式餐飲就有600億元以上，西式餐飲規模更大，因此如何進一步搶食大餅就是關鍵。
朱𩃀理表示，與Impromptu結盟後，Impromptu每道料理都可以是一個新品牌，也會延伸出更多觸角，且豊漁在中低價位以外，高端餐飲也有斬獲，旗下「盈科EIKA」也晉升米其林二星，未來在新品牌上也有無限可能。
朱𩃀理表示，Impromptu加入後，集團營收可以增加3%以上，也能增加採購量體，帶動單店營收成長。而以豊漁集團去年營收10億元推估，Impromptu年營收估在3000萬~4000萬元左右。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言