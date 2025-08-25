快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

首度跨足西式料理 豊漁併購米其林一星餐廳Impromptu

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
豊漁旗下知名日料「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」。圖／豊漁提供
豊漁旗下知名日料「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」。圖／豊漁提供

主打日料、鐵板燒無菜單料理的豊漁集團首度跨足西式餐飲，結盟米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」，董事長朱𩃀理表示，此次合作是以併購的方式進行，但併購金額尚無法透露。

朱𩃀理表示，此次併購已經醞釀一段時間，台灣餐飲市場規模高達數千億元，日式餐飲就有600億元以上，西式餐飲規模更大，因此如何進一步搶食大餅就是關鍵。

朱𩃀理表示，與Impromptu結盟後，Impromptu每道料理都可以是一個新品牌，也會延伸出更多觸角，且豊漁在中低價位以外，高端餐飲也有斬獲，旗下「盈科EIKA」也晉升米其林二星，未來在新品牌上也有無限可能。

朱𩃀理表示，Impromptu加入後，集團營收可以增加3%以上，也能增加採購量體，帶動單店營收成長。而以豊漁集團去年營收10億元推估，Impromptu年營收估在3000萬~4000萬元左右。

規模 料理 米其林

延伸閱讀

他讓冰淇淋首登米其林卻主動「歸零」！專訪MINIMAL主廚萬士傑：回歸初衷比摘星重要

2025台灣米其林 7家餐廳摘二星

米其林一星INITA首登新加坡！攜手BUTCHER’S BLOCK打造兩晚限定菜單

吃饗食天堂什麼料理最推薦？ 老饕點名這2樣：每次去必吃

相關新聞

首度跨足西式料理 豊漁併購米其林一星餐廳Impromptu

主打日料、鐵板燒無菜單料理的豊漁集團首度跨足西式餐飲，結盟米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」，...

文資提出新事證得以一審再次審？ 居民嘆遲遲未都更

台北市溫州街52巷5號、7號的日本官舍，於民國111年曾審議文資身份，結果確定為不具文化價值，但事隔2年多，文資團體又再...

i-dle舒華代言SKECHERS最新美照釋出 9月2日現身信義A11見粉絲

運動鞋履品牌SKECHERS繼六月中預告，韓國女團i-dle成員舒華（SHUHUA）加入品牌代言人行列後，今日釋出舒華首...

DIOR迎七夕 LINE貼圖限時免費下載 經典設計結合幸運符獻愛侶

七夕情人節將至，法國精品 Dior向戀人獻上最浪漫的祝福包括推出 Dior Lucky 女裝膠囊系列、Diorling ...

10種款式！必勝客「排球少年透卡」登場 還有「烏野vs音駒比薩盒」

自8月26日起，「必勝客」正式與超人氣熱血動畫《排球少年!!》展開聯名合作，不僅推出獨家主題比薩盒，還有限量發行的「聯名...

「上帝的水族箱」—帛琉 時間停格的淨土 必去的浮潛行程大曝光

相隔一年，中華航空的飛機從桃園再度飛抵帛琉，被譽為「上帝水族箱」的國家帛琉，時間彷彿在這裡暫停了，同樣湛藍的海水，以及綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。