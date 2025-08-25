首度跨足西式料理 豊漁併購米其林一星餐廳Impromptu

主打日料、鐵板燒無菜單料理的豊漁集團首度跨足西式餐飲，結盟米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」，董事長朱𩃀理表示，此次合作是以併購的方式進行，但併購金額尚無法透露。

朱𩃀理表示，此次併購已經醞釀一段時間，台灣餐飲市場規模高達數千億元，日式餐飲就有600億元以上，西式餐飲規模更大，因此如何進一步搶食大餅就是關鍵。

朱𩃀理表示，與Impromptu結盟後，Impromptu每道料理都可以是一個新品牌，也會延伸出更多觸角，且豊漁在中低價位以外，高端餐飲也有斬獲，旗下「盈科EIKA」也晉升米其林二星，未來在新品牌上也有無限可能。

朱𩃀理表示，Impromptu加入後，集團營收可以增加3%以上，也能增加採購量體，帶動單店營收成長。而以豊漁集團去年營收10億元推估，Impromptu年營收估在3000萬~4000萬元左右。