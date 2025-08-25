聽新聞
i-dle舒華代言SKECHERS最新美照釋出 9月2日現身信義A11見粉絲
運動鞋履品牌SKECHERS繼六月中預告，韓國女團i-dle成員舒華（SHUHUA）加入品牌代言人行列後，今日釋出舒華首波品牌形象美照，另外，SKECHERS也預告舒華本人將現身的限時快閃企劃。
SKECHERS特別打造限時快閃企劃「SKECHERS x SHUHUA我的舒式主場」，將自9月1日至9月15日於台北新光三越A11南大門入口廣場展開，展區內將完整釋出舒華本季拍攝的形象大片，以及搶先入手舒華款當季新品。舒華本人也將於9月2日（周二）下午13:30現身與粉絲見面。
展區依不同鞋款風格設計三大主題場景：在「Classic Beat Zone」中，焦點為復古德訓鞋Hotshot，此鞋款以90年代經典運動鞋為設計藍本，打造經典不過時的復古感。「Y3K Pulse Zone」主打鞋款包括前衛風格的UNO RYZE，展現未來感十足的Y3K穿搭魅力，還有VAR-CITY 樂福鞋系列。「Funky Street Zone」展出與紐約知名塗鴉藝術家James Goldcrown及嘻哈教父Snoop Dogg聯名的限量鞋款，將塗鴉色彩、嘻哈元素與SKECHERS經典輪廓融合。
活動期間SKECHERS也推出粉絲福利企劃，9月1日起凡於全台SKECHERS門市、線上官方購物商城或新光三越信義A11 「我的舒式主場」快閃店內購買任一舒華同款商品，即可獲得「SKECHERS x SHUHUA手寫卡背限量小卡組」，除了舒華造型卡面外，還有舒華專屬手寫卡背與簽名，數量有限，送完為止。
