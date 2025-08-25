快訊

DIOR迎七夕 LINE貼圖限時免費下載 經典設計結合幸運符獻愛侶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DIOR BEAUTY七夕限定浪漫貼圖BOBBY X MISS DIOR。圖／DIOR BEAUTY提供
七夕情人節將至，法國精品 Dior向戀人獻上最浪漫的祝福包括推出 Dior Lucky 女裝膠囊系列、Diorling 男裝膠囊系列、My Dior 珠寶系列，並搭配 DIOR BEAUTY 七夕限定貼圖，從經典包款到數位驚喜，Dior 在七夕以不同形式詮釋「愛」，讓浪漫完全融入生活日常。

Diorling 男裝系列靈感來自暱稱「Darling」，延伸自品牌六○年代的設計與香氛，以手寫字樣貫穿襯衫、外套、丹寧單品與休閒服飾，復古中帶點摩登。配件如領帶、棒球帽與 B33 球鞋也綴有經典字樣，以精緻巧思完整詮釋浪漫風格。全新 Dior Slider Hobo包款則以柔軟皮革與緹花圖騰打造，是最實用的浪漫首選。

此外，DIOR BEAUTY也推出七夕限定LINE貼圖。品牌象徵BOBBY愛犬與MISS DIOR香氛聯袂登場，帶來8款動態貼圖，演繹戀愛中的撒嬌與悸動，讓告白或日常對話更添甜蜜。8月19日至9月18日期間，加入官方LINE好友即可免費下載，使用期限180天。

Dior Star金牛座包款吊飾，15,500元。圖／Dior提供
Dior Slider灰色光滑小牛皮中型流浪包，13萬元。圖／Dior提供
Dior Lucky膠囊系列花卉印花三角巾，12,500元。圖／Dior提供
My Dior 18K金戒指，11萬9,000元。圖／Dior提供
DiorLing字樣刺繡黑色棉質鴨舌帽，23,000元。圖／Dior提供
My Dior玫瑰金鑲鑽耳環，19萬8,000元。圖／Dior提供
Dior Caro粉色愛心Cannage籐格紋小牛皮迷你包，39,500元。圖／Dior提供
Lady Dior bag粉色愛心Cannage籐格紋小羊皮迷你包，19萬元。圖／Dior提供
Diorling膠囊系列鑰匙圈，12,500元。圖／Dior提供
Dior Lucky膠囊系列Lady Dior花卉印花小型包款，20萬5,000元。圖／Dior提供
模特兒配戴My Dior系列珠寶。圖／Dior提供
My Dior 18K白金鑲鑽手環，110萬元。圖／Dior提供
