聽新聞
0:00 / 0:00
DIOR迎七夕 LINE貼圖限時免費下載 經典設計結合幸運符獻愛侶
七夕情人節將至，法國精品 Dior向戀人獻上最浪漫的祝福包括推出 Dior Lucky 女裝膠囊系列、Diorling 男裝膠囊系列、My Dior 珠寶系列，並搭配 DIOR BEAUTY 七夕限定貼圖，從經典包款到數位驚喜，Dior 在七夕以不同形式詮釋「愛」，讓浪漫完全融入生活日常。
Dior Lucky 系列將經典籐格紋（Cannage）透過絎縫工藝，融入 Lady Dior 與 Lady D-Joy 包款，並加入星星、四葉草、愛心等符號，捎來幸運與愛意，系列更涵蓋絲巾、鞋履與各式精緻小皮件，亦能搭配「D-Dice」吊飾，自由拼組名字縮寫或符號，成為獨一無二的愛情密語。
Diorling 男裝系列靈感來自暱稱「Darling」，延伸自品牌六○年代的設計與香氛，以手寫字樣貫穿襯衫、外套、丹寧單品與休閒服飾，復古中帶點摩登。配件如領帶、棒球帽與 B33 球鞋也綴有經典字樣，以精緻巧思完整詮釋浪漫風格。全新 Dior Slider Hobo包款則以柔軟皮革與緹花圖騰打造，是最實用的浪漫首選。
珠寶創意總監Victoire de Castellane將經典籐格紋化為設計語彙的My Dior系列戒指、耳環與手鐲，並以珍貴的金質與鑽石製作，金線交織設計象徵永恆情感，也呼應Dior歷史與優雅傳統，能與全系列男女裝配件互相呼應。
此外，DIOR BEAUTY也推出七夕限定LINE貼圖。品牌象徵BOBBY愛犬與MISS DIOR香氛聯袂登場，帶來8款動態貼圖，演繹戀愛中的撒嬌與悸動，讓告白或日常對話更添甜蜜。8月19日至9月18日期間，加入官方LINE好友即可免費下載，使用期限180天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言