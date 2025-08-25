10種款式！必勝客「排球少年透卡」登場 還有「烏野vs音駒比薩盒」

自8月26日起，「必勝客」正式與超人氣熱血動畫《排球少年!!》展開聯名合作，不僅推出獨家主題比薩盒，還有限量發行的「聯名角色透卡」，集結日向翔陽、影山飛雄等多位人氣角色，共有10款隨機造型，其中還包含2款隱藏版。另外針對指定門市，還有「日向翔陽擊掌挑戰」，有機會獲得免費大比薩。

8月26日到9月22日期間，單點聯名主打口味「炙燒明太子嫩雞大比薩」，即可隨餐獲得一款「排球少年!!必勝透卡」；購買個人比薩獨享餐任一口味加價49元，亦可隨機獲得1款角色透卡，共計有10款不同造型，包括有日向翔陽、影山飛雄、及川徹、孤爪研磨、木兔光太郎等角色，還有2款隱藏版，等著粉絲蒐集。購買「一公尺派對盒」加價399元，就能一次帶回10款透卡，完整集齊所有角色。

必勝客聯名主打「炙燒明太子嫩雞比薩」，標榜選用鹹甜交織的日式照燒醬作為醬底，搭配雞腿肉塊、洋菇與番茄增添層次口感，最後淋上明太子醬，並搭配濃郁莫札瑞拉起司，鹹香微辣，大比薩原價690元，單點優惠價399元。聯名活動期間，必勝客針對比薩外盒也推出《排球少年!!》專屬設計，無論是大比薩、個人比薩獨享餐或一公尺派對盒，正面都能看到日向翔陽、孤爪研磨等人氣角色；側面、背面也處處能感受到烏野、音駒對決的熱血氛圍。