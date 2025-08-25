「上帝的水族箱」—帛琉 時間停格的淨土 必去的浮潛行程大曝光

相隔一年，中華航空的飛機從桃園再度飛抵帛琉，被譽為「上帝水族箱」的國家帛琉，時間彷彿在這裡暫停了，同樣湛藍的海水，以及綠色植被覆蓋的島嶼，更被所有潛水客視為「一輩子必來一次」的帛琉，依然以豐富的海洋資源，持續的永續環保行動，矗立在西太平洋之中。

帛琉，是台灣重要的邦交國之一，其獨特的戰略地位，一直以來是各國重要爭搶的標的，曾被德國、日本與美國統治，在1994年完全獨立，但與美國仍有緊密關係，至今帛琉使用的貨幣仍是美金，據帛琉當地居民指出，也有不少帛琉人選擇到美國本土工作，帛琉本地則以發展觀光業為主，為了保護這片淨土，至今沒有任何一座工廠成立，連要蓋飯店都得要經過縝密的環境評估與影響，為得就是保留下這片海洋與美麗的國家。

一日浮潛別錯過 長沙灘絕對夢幻

來到帛琉，不能缺少的是海洋活動，初學者可以輕易上手的浮潛或Sup，或專業人士愛的深潛等，只要是海洋愛好者，都能獲得極大的滿足。帛琉的旅遊旺季，並非在傳統暑假，反而從11月到6月是旺季，從事各種海上活動，都能有最佳的能見度，反而在7月到9、10月，受到雨季影響，容易有午後雷陣雨，影響到少許海上活動。

在帛琉，不能錯過是初階的一日浮潛活動，搭乘船隻就能完美體驗太平洋之美。帛琉眾多飯店都擁有私人碼頭，只要從碼頭上船，第一站來到「玫瑰珊瑚區」，對比其他如菲律賓等地，玫瑰珊瑚得要深潛才能一窺美麗，帛琉的玫瑰珊瑚只要浮潛就能近距離看到，熱帶魚悠遊在珊瑚之中，光是第一眼就美到讓人大呼讚嘆。

接著搭船經過「德國水道」，由德國人為了採取磷礦而炸出的水道，已經成為重要景點，這邊深潛者有機會看到Manta Ray（鬼蝠魟），一般遊客可以拍出美照，緊接著來到世界最著名的「大斷層」，地形從淺海珊瑚礁急劇下降至數百米深的斷崖而得名，被列為世界七大潛點之首，浮潛者可以沿著岸邊，由專業教練帶著觀賞斷層上的多樣化珊瑚，以及多樣化的魚類遨遊其中，絕對是帛琉必來的景點之一。

一日行程的午餐，在無人島上用餐，下午來到最精彩的「鯊魚城」，眾多黑鰭礁鯊悠遊其中，即使是浮潛者，都能以超近距離觀賞到黑鰭礁鯊穿梭身旁，感受刺激與自然環境的多變性，在我們抵達時，一旁還有梭魚群聚集，形成一種難以言喻的自然海洋美景。

之後來到帛琉著名的「長沙灘」，想要造訪該地，還得要依隨潮汐，當潮水退去時，純白色的長沙灘才會現出，以絕佳的姿態現身，根本看不到底的長沙灘，漫步其上，還有海膽與海蔘在一旁的淺海之中，簡直就是最夢幻的拍照景點。

最後一站來到牛奶湖，湖底沉積的乳白色火山泥，讓海面呈現出牛奶般吧淺藍色，教練從湖底挖起白色的火山泥，可塗抹至全身，火山泥具有豐富的礦物質、鹽份、少量的硫磺，具有去角質與亮白的效果，塗抹在身上可以拍下趣味美照，再跳入海中清洗乾淨，乘著海風返回陸地，結束美好的一日旅程。

帛琉老爺酒店 細膩服務打動旅客

到帛琉建議跟團為主，自由行適合目標深潛的遊客，但在住宿方面，該怎麼選擇呢？在帛琉與當地人一講到「PRR（Palau royal resort 帛琉老爺酒店）」，每個人都會露出羨慕的眼神，然後說「這是帛琉最值得入住的酒店」，在2005年正式開幕的帛琉老爺酒店，在2025年歡慶20周年，老爺酒店集團執行長沈方正也專程至帛琉參與慶祝酒會，回想帛琉老爺當年僅花1年4個月就完工落成，幾乎超過8成以上建材與設備都從台灣運來，讓他笑說「帛琉老爺根本就是從台灣ˋ直接運來的一間酒店」。

在帛琉老爺20周年慶祝酒會上，包括帛琉女王Bilung Gloria Salii、帛琉總統惠恕仁、老爺集團董事長廖年祈、老爺集團執行長沈方正、帛琉老爺酒店荒川總經理等人都連袂出席，惠恕仁總統讚揚「帛琉老爺是帛琉旅遊業的支柱，且不僅是酒店，更是一個組織」。

從開幕之後，帛琉老爺為完善旅客的完美體驗，帛琉老爺也陸續打造了人工沙灘、飯店專屬碼頭，滿足從喜愛海洋的客人，到全家大小都適合玩的家庭課，更趁著疫情期間翻新設備，也正好迎上目前越來越多人來到帛琉旅遊的熱潮，而帛琉老爺酒店正是大家的首選。

帛琉老爺的住客中，幾乎大家都會體驗海洋活動，為讓大家能夠清洗衣物，陽台設置曬衣架，也加裝除濕機與風扇，提高住宿的舒適性，而餐飲方面，沈方正更觀察細節，如自助餐檯上，菜色是否有對應的用具與佐料等，因應不同國籍客人入住，製作適合口味的餐點等，都是帛琉老爺展現細節的最佳例子。