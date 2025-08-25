搶七夕情人節商機 統一企業集團推出進口頂級紅玫瑰花

搶七夕情人節商機，統一企業集團上午宣布進口「空運紅玫瑰花」，並以「浪漫封存」概念設計2025年七夕情人節精緻花盒，明天26日起陸續在7-ELEVEN、康是美、星巴克等關係企業品牌限定門市限量推出。

統一集團表示，今年特別自頂級玫瑰花產地哥倫比亞、厄瓜多爾空運進口紅玫瑰，經典螺旋花型的紅玫瑰花苞修長、花瓣複層高貴優雅，象徵濃烈、純粹與不朽的愛情，全程低溫保鮮，最適合在屬於情人的日子傳遞心意。

統一指出，單支紅玫瑰更象徵「唯一」。今年進口5萬多支，以鮮豔玫瑰插畫與流暢手寫字體呈現節日氛圍，搭配黑金質感與花瓣點綴，象徵愛情的純粹與永恆，傳遞一份高雅且濃烈的愛意。

限量「進口空運紅玫瑰花」26日至29日7-ELEVEN限定門市推出，單支199元，可享CupiCho精品巧克力禮盒加價購優惠。

DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店與高雄店、夢時代則於28日至30日，憑會員條碼或卡片於指定店櫃當日消費滿2千元，贈一支紅玫瑰，送完為止。

27日至29日康是美、UNIKCY限定門市199元，活動期間消費滿1千元可99元加價購，滿2千元贈一支送完為止。BEING sport、BEING spa、BEING fit，單筆消費滿520元送1支。CupiCho全球精品巧克力專門店26日至29日單筆消費滿999元贈一支。