聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府推廣國外直飛航班，花蓮往返韓國仁川機場預計在11月13日起，每周固定有2班航班。圖為花蓮航空站。本報資料照
花蓮縣政府推廣國外直飛航班，花蓮往返韓國仁川機場預計在11月13日起，每周固定有2班航班。圖為花蓮航空站。本報資料照

花蓮縣政府近年積極拓展國外直飛航班，繼去年直飛香港班機後，外傳11月將有花蓮往返韓國仁川直航班機，縣府今天證實，花蓮往返韓國仁川機場預計在11月13日起，每周固定有2班航班。消息一出，許多花蓮人開心表示，不用再舟車勞頓到北部才能出國玩。

縣府於5月中與韓國可依航空（Aero K）簽署啟動直航合作備忘錄（MOU），縣長徐榛蔚表示，這是台韓觀光合作的重要里程碑，象徵花蓮積極邁向國際，強化航空市場布局決心，2019年曾開通花蓮—釜山與首爾航線，盼藉此次合作重啟兩地空中連結。

花蓮近日傳出11月起將有直飛韓國仁川航班，甚至有旅行業者開始規畫多日遊程準備拉客，縣府觀光處長余明勲證實，花蓮往返韓國仁川機場的直航班機預計在11月13日起首航，由可依航空在每周四、日提供航班。據了解，仁川往花蓮的航班時間為上午11時30分出發、下午1時10分抵達；花蓮往仁川的時間則是下午2時10分出發，傍晚5時40分抵達。

余明勲指出，韓國來台遊客人數已超越日本遊客，代表韓國是值得開發國際觀光旅遊的國家，且許多國人願意前往韓國觀光，十分看好直飛後的成效。依花蓮直飛香港經驗來看，每位港客平均會停留花蓮5天4夜，希望兩地直航班機讓韓國等國外旅客，在花蓮停留更多的時間，深度體驗地方美景與文化。

消息一出，不少民眾非常期待，陳姓民眾說，剛好住在花蓮機場附近，以後可以來趟說走就走的旅行，不用多花時間北上前往機場。另名黃姓民眾表示，過去出國一定要預留前後兩天，就是為了要搭火車北上搭機，甚至要在北部多花住宿費，要是不幸豪雨淹沒鐵軌火車停駛更是麻煩，現在有直飛航班很方便，也省下一筆開銷。

另外，針對花蓮直飛日本航班，余明勲透露，已跟日方談好航班，不過整體飛機量能不足尚未開通，會再積極跟航空公司協調。

今年5月，花蓮縣長徐榛蔚（左）與韓國航空公司銷售部組長李盛漢（右）簽署「直航合作備忘錄（MOU）」，盼合作啟動兩地空中連結。圖／花蓮縣政府提供
今年5月，花蓮縣長徐榛蔚（左）與韓國航空公司銷售部組長李盛漢（右）簽署「直航合作備忘錄（MOU）」，盼合作啟動兩地空中連結。圖／花蓮縣政府提供

花蓮直飛韓國仁川確定！ 花蓮人嗨翻：11月13日起不用再跑北部出國

