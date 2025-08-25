台灣好行「牡丹四重溪線」即起開放預約 一日套票999元

迎接夏末初秋旅遊熱潮，屏東縣政府推出全新台灣好行「牡丹四重溪線」郵輪巴士路線，以「歷史走讀×在地風味×海景藝術」為主軸，串聯車城、看海美術館與牡丹等屏南人氣景點，起訖皆為潮州轉運站，全程原車接送，免去自駕、停車困擾，一日套票同時享有景點接駁、DIY體驗與特色餐食，輕鬆展開深度走讀。

屏東縣政府表示，縣內有「神山線」、「185沿山可愛咖線」兩條郵輪巴士路線，提供遊客在屏北與屏中的深度旅遊體驗，深受國內中北部旅客喜愛，也吸引許多國際旅客慕名而來。這次推出的「牡丹四重溪線」，以文化走讀結合在地風味與海景藝術，期盼帶領旅人以更從容步調走進屏南，感受恆春半島多層次的魅力。

新路線首站抵達車城鄉「四獸仔交易所」，結合四重溪休閒農業區遊客中心與農特產專賣，安排洋蔥染布等趣味手作DIY，並以洋蔥染布包裹鐵盒便當，喚起童年記憶。隨後前往「牡丹遊客中心」，以「牡丹社事件」歷史故事介紹為認識牡丹的起點，專業導覽帶領下走讀「石門古戰場」歷史現場，貼近恆春半島的重要歷史轉捩點。

旅途中安排多處必訪景點，包括四重溪溫泉公園，體驗弱鹼性碳酸泉的免費足湯；來到車城福安宮感受全台最大土地公廟信仰文化，還有洋蔥、鹹鴨蛋、綠豆蒜等道地美味也不容錯過；最後走訪看海美術館，登上海景觀台遠眺蔚藍天際與壯麗海岸線，在海風與藝術氛圍為旅程畫下悠然句點。