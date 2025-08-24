《近畿．禁忌》都市傳說拼湊成的禁地…坐立難安的恐怖片

《近畿．禁忌》是白石晃士最新恐怖片，改編自背筋小說《發生在近畿某處的那些事》。故事從一名神祕學雜誌總編輯的失蹤展開，他留下的調查資料涉及女童失蹤、校園歇斯底里、靈異直播等都市傳說。編輯小澤悠生（赤楚衛二）與撰稿人瀨野千紘（菅野美穗）循線追查，逐漸接近近畿地方的禁地。

前半段是本片最具特色之處。不同來源的影像紀錄被拼接進劇情，從老舊資料到隨手拍下的數位片段，製造出半真半假的質感。這些影像避免了傳統的「突然驚嚇」，而是讓壓力在一次次播放中逐步升高。觀眾隨角色一同檢視資料，愈看愈不安，卻也被推往更深的黑暗。

圖／車庫娛樂提供

後半段則轉向超自然解釋：一種異質力量被信徒膜拜，進而衍生出集體行為。這樣的發展顯得誇張，甚至帶點荒謬。有人覺得破壞了前段的陰冷感，也有人認為反而提供出口，減輕壓抑。與小說相比，電影後段調整幅度不小，原作讀者可能感到落差，但若單就電影來看，仍保有驚異與張力。

圖／車庫娛樂提供

演員方面，菅野美穗的表現穩健，將冷靜與情感掙扎拿捏得當。赤楚衛二雖然在恐怖片少見，但存在感替緊繃氛圍帶來一些緩衝。音效設計更是全片關鍵，從環境音的細微變化到聲響突然消失，都讓人不自覺繃緊神經，恐懼像是慢慢滲入心底。

若要挑剔，《近畿．禁忌》並沒有顛覆性的創新，依舊可見白石的創作慣例。不過，這次在節奏與細節上的成熟度更高，讓人看得出導演將都市傳說、影像形式與心理恐懼融合的野心。對一般觀眾而言，這是一段緊迫卻完整的觀影旅程；對熟悉小說的人，雖然可能對改編有所保留，但仍能體會它的獨特氛圍。

《近畿．禁忌》不靠驚嚇取勝，而是用影像碎片與氛圍堆疊，把觀眾一步步帶進未知。如果能接受後段的超自然轉折，算是近年日本恐怖片裡值得一看的作品。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。