市中心的舒適法式公寓和身心靈綠洲！造訪台北101香奈兒化妝品精品店
位於台北101的香奈兒（CHANEL）化妝品精品店日前以全新概念重新開幕。嶄新的舒適空間，設計概念來自巴黎帕西區（PASSY）的化妝品精品店 （Maison de Beauté），延續以品牌標誌性的黑色、白色、金色、米色，展售香奈兒香氛、保養與彩妝用品，並以人性化設計為核心，打造從巴黎至台北的全方位的美妝體驗。
全新店面的風格不僅巧妙演繹了香奈兒卓越的獨到品味與法式精神，更還原純正的法式裝飾藝術美學。經典的香奈兒美妝產品融入建築的設計語言，經典雋永的設計符碼化為建築元素和家具擺設，而品牌代表性的古典美學為全新精品店中注入了跨越時代的現代氛圍。
外觀牆面採用白色搭配黑色邊框的設計，彷彿一座大型的香奈兒經典黑白香水包裝盒。鍛鐵格柵營造出強烈視覺衝擊，並將將CHANEL品牌標誌融入圖樣設計，反映出品牌的根源。內部空間則以白色地板、黑色牆面及金色細閃的線條交錯，呼應香奈兒美妝的三大主色，經典標誌性符碼斜紋軟呢亦融入設計元素中，展現奢華氛圍。
展示彩妝與保養系列產品的家具上，隨處可見品牌經典雙色設計。康朋街31號及香奈兒SUBLIMAGE奢華保養系列產品則陳列於壁龕空間中；傳奇N°5陳列桌子香水瓶蓋的經典八角形切割輪廓為靈感。空間內以大幅照片取代螢幕，在充滿視覺刺激的數位時代營造出靜謐放鬆的舒適氛圍。
全新VIP休憩空間及護膚室以香奈兒女士私人寓所為靈感，絨面牆以低調奢華的黑色融合金色細閃光澤，精緻的茶几靈感來自香奈兒SUBLIMAGE奢華保養系列乳霜，鍛鐵格柵嵌入品牌雙C標誌，N°5香水瓶蓋的切割造型，幾何線條設計完美結合典型的巴黎建築風格與品牌的根基，既古典又現代。
推門而入，兩間極簡純白的護膚室與黑色形成鮮明對比，點綴品牌象徵性的山茶花以及輕巧柔軟的斜紋軟呢薄毯，為賓客提供各種化妝品精品店專屬的護膚服務。每套香奈兒獨家的按摩與護膚保養，均搭配由專業美容師施行的香奈兒深層釋壓疏活手法（LA FASCIA DE CHANEL），是香奈兒與筋膜調理專家Hélène Bourhis-Bois合作開發的護膚按摩技術，營造融合感官享受的療癒體驗。透過深度且緩慢的按摩動作，不僅關注身體需求，也同樣重視心靈層面，猶如一趟脫離外界干擾的旅程，帶來全面舒緩與放鬆的美好經驗。
香奈兒的美容旅程始於N˚5的香水傳奇，時代變遷但經典依然。在全新的101化妝品精品店中，不同系列的香水在這獨有的空間展現，其中以香奈兒女士個人生涯旅程為靈感來源的珍藏香水作品LES EXCLUSIFS精品香水系列，也在此完整呈現。香奈兒彩妝創作工作室無限的創意以及多變的色彩，透過全新的陳列擺設及個人化的彩妝服務，提供一探色彩創意與彩妝潮流的絕佳機會。香奈兒的護膚理念則是讓每位女性率性自然地欣賞自己，專業的美容顧問議會於此為顧客深入分析，提供最合適的肌膚保養方案。
