七夕傳情！浪漫鍋物、限定夢幻甜點登場 還能「免費吃燒肉一整年」

七夕情人節將至，包括鍋物、燒肉、甜點等不同品牌，紛紛為愛侶推出限定方案或優惠。其中「橘色涮涮屋」與「Extension 1 by 橘色」推出七夕限定雙人套餐；「日本橋海鮮丼辻半」打造期間限定「彩の刺身重箱」；「胡同燒肉」則是推出抽獎活動，有機會「免費吃一年」；「堤諾義大利比薩」設計4款愛心比薩。其他如LADY M、BAC，亦都推出特色甜點，為佳節獻上甜蜜。

橘色涮涮屋推出「七夕限定 雙人海陸套餐」。圖／橘色提供

【橘色涮涮屋／Extension 1 by 橘色】

橘色集團旗下「橘色涮涮屋」及「Extension 1 by 橘色」，以「情感微醺・燭語入心」為主題，分別推出「七夕限定 雙人海陸套餐」及「七夕限定 一鍋一燒雙人套餐」。其中雙人海陸餐內含有沙母、生蠔、澎湖牛奶貝、松葉蟹腳、巨型黑虎蝦等海鮮，還有日本A5和牛牛小排等品項，並且搭配兩杯特調飲品，每套7,200元。「一鍋一燒雙人套餐」則是吃得到日本A5和牛肋眼與牛小排雙拼、龍膽石斑、嘉義東石鮮蚵、清蒸奶油龍蝦等食材，每套5,800元。購買七夕套餐，還可獲得「告白蠟燭」一顆。

日本橋海鮮丼辻半線上新品「彩の刺身重箱」。圖／日本橋海鮮丼辻半提供

【日本橋海鮮丼辻半】

呼應七夕到來，本次推出期間限定「彩の刺身重箱」，每盒鋪滿日本松葉蟹肉、蟹膏、干貝、海膽、魚卵、黃魚卵花枝片以及鮪魚泥，並以粉紅色明太子醋飯襯底，可以搭配特製的山葵油醋蛋黃醬油品嚐，或是包裹於海苔片中享用，每套999元，點購新品即附贈「烤星鰻」一份。此外，8月29日至8月31日期間點購主餐，即贈「永生花」一份。

【胡同燒肉】

即日起至8月31日特別推出「情定胡同 為愛 Cheers!」情人節限定活動，凡來店點購任一套餐即可抽獎，有機會「一年份雙人豪華燒肉盛宴」，價值79,992元、5,000元燒肉禮券等贈禮。活動期間來店免費送「Cheers氣泡水」。8月29日至8月31日，點購6,666元雙人豪華燒肉套餐，即贈價值1,200元「鱈場蟹腳」一份。

堤諾比薩4款「愛心比薩」七夕限定登場。圖／堤諾比薩提供

【堤諾義大利比薩】

本次推出4款獨家「愛心比薩」，將創意口味與吸睛的愛心造型餅皮，為情人節帶來趣味又浪漫的情調。其中「首爾醬燒牛愛心比薩」，吃得到韓式燒牛肉的微辣甜香，搭配柚香蘿蔔、奶油乳酪，還有海苔酥與白芝麻點綴，每份300元。除此之外，還有「明太子香濃乳酪愛心比薩」、「優格與獵人烤雞愛心比薩」、「經典松露野菇愛心比薩」，均為300元。同時並設計「心心相印雙人餐」，原價1,088元，特價899元，打卡再送「綜合莓果甜星」一份。

LADY M打造七夕心動雙人套餐，每套820元。圖／LADY M提供

【LADY M】

針對七夕情人節，推出限定「炙燒焦糖起司千層蛋糕」，結合起司蛋糕與千層蛋糕的全新滋味。將奶油起司搭配檸檬千層，表層均勻灑上糖粉再高溫炙燒成琥珀色焦糖，底層則是自製全麥酥餅，兼具奶香與微酸果香的平衡滋味，口感豐富。「七夕心動雙人套餐」內含炙燒焦糖起司千層蛋糕1片、任選切片蛋糕1片、任選飲品2杯，每套820元；「七夕寵愛獨享套餐」則有炙燒焦糖起司千層蛋糕1片、任選飲品1杯，每套420元。

BAC推出情人節「玫瑰夕語。圖／BAC提供

【BAC】

BAC推出情人節「玫瑰夕語」手工造型蛋糕，由24片紅寶石巧克力花瓣，層層疊疊組成一朵栩栩如生的玫瑰。花瓣下是細緻綿密的香草戚風蛋糕，內餡揉合蔓越莓果餡與覆盆莓果泥奶油餡，交織出多層次的莓果香。即日起至8月31日，購買「玫瑰夕語」手工造型蛋糕套組（含3.5吋玫瑰蛋糕＋精美時尚提袋＋質感不鏽鋼餐具組），原價1,228元，優惠價999元。