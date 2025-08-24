快訊

男童參加夏令營遭熱油燙傷...家長批處理不當、助教滑手機 中原大學坦承疏失

吳思瑤表態不再續任民進黨團幹事長 陳培瑜請辭書記長

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化不二坊搶不過代購 員工護航推出「散客專區」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中秋節前夕彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥除了電話難打進去外，現場也常被代購大軍壟斷。本報資料照片
中秋節前夕彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥除了電話難打進去外，現場也常被代購大軍壟斷。本報資料照片

中秋節前夕彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥除了電話難打進去外，現場也常被代購大軍壟斷，散客常買不到，價格也被帶代購哄抬，15入的蛋黃酥原價750喊到快1千元；業者今年訂出「散客專區」，讓散客沿著騎樓排隊，代購大軍則沿著馬路排。

有網友本月21日在 Threads 分享親身經歷，他帶著家人到彰化排隊，抵達時前方已有三、四十位代購，原本以為沒希望買到蛋黃酥，不料突然出現兩名不二坊的員工，帶領所有散客直接排到店門口前方，甚至在下午2點半開門時，員工還在店門口警告，不准任何代購混在散客群裡，他們絕對不會賣給混在散客中的代購。

現場散客對此感到驚喜，直呼「早就該這樣做了。」原PO也表示，「不二坊有這種道德勇氣，優先賣給散客，增加了代購的時間成本。」不少網友留言表示支持，認為這樣的分流措施讓散客終於能安心排隊，不必再和代購競爭。

但也有人留言指出，店家限購一人120顆，有一般消費者被當成代購，店員怎樣就是不賣，一直解釋也不信。也有人質疑「要怎麼辨別代購？用購買數量嗎？還是員工可以用臉部辨識？」

但仍有網友對店家作法不以為然，認為怎樣排隊都影響交通，「我一直不懂，找人設計一個可以預購的網站有那麼難嗎？一定要讓大家在那邊排隊並且阻礙交通？」

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥訂出「散客專區」，讓散客不用和代購業者競爭購買。本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥訂出「散客專區」，讓散客不用和代購業者競爭購買。本報資料照片

代購 蛋黃酥

延伸閱讀

彰化河濱路驚見「迷途小牛」 安格斯牛無人認領開放認養

彰化縣府釋出8筆祭祀公業土地 最低10萬、最高破千萬

彰化縣府攜手鮮果多簽MOU 紅龍果進軍北部質感飲品通路

日本無印「精油沐浴乳」大缺貨，網友大讚香味媲美Aesop！台灣有類似款？

相關新聞

獨／開19年！台北人氣「阿紅的涮涮鍋」預告歇業 A5和牛、雪花牛優惠

想吃得把握機會！位於台北市吉林路上的人氣鍋物「阿紅的涮涮鍋」，預計將於今年12月20日停止營業，結束19年的營業時光。粉...

彰化不二坊搶不過代購 員工護航推出「散客專區」

中秋節前夕彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥除了電話難打進去外，現場也常被代購大軍壟斷，散客常買不到，價格也被帶代購哄抬，15...

全鑲鑽的網球與球拍好奢華！Tiffany助攻美國網球公開賽打造快閃店

近40年來為持續為美國網球公開賽男女單打冠軍打造獎盃的珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany），...

為彼此的愛情緊緊上鎖！卡地亞迎七夕獻上經典設計

七夕情人節將至，如何挑選一份能訴說心意的禮物，往往成為戀人們的甜蜜課題。今年，法國精品卡地亞（CARTIER）以跨越世代...

圓滿光彩永恆流轉 梵克雅寶七夕獻禮寄託心意

七夕情人節將至，愛侶間的心意往往需要一份獨特的信物承載。今年，法國高級珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpe...

開拓動漫祭 國內外知名Coser參與

開拓動漫祭 45（FF45）在台北圓山花博爭艷館舉行，活動第二天吸引破萬名粉絲熱情參與，現場氣氛熱鬧非凡。這次除了邀請《...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。