彰化不二坊搶不過代購 員工護航推出「散客專區」

中秋節前夕彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥除了電話難打進去外，現場也常被代購大軍壟斷，散客常買不到，價格也被帶代購哄抬，15入的蛋黃酥原價750喊到快1千元；業者今年訂出「散客專區」，讓散客沿著騎樓排隊，代購大軍則沿著馬路排。

有網友本月21日在 Threads 分享親身經歷，他帶著家人到彰化排隊，抵達時前方已有三、四十位代購，原本以為沒希望買到蛋黃酥，不料突然出現兩名不二坊的員工，帶領所有散客直接排到店門口前方，甚至在下午2點半開門時，員工還在店門口警告，不准任何代購混在散客群裡，他們絕對不會賣給混在散客中的代購。

現場散客對此感到驚喜，直呼「早就該這樣做了。」原PO也表示，「不二坊有這種道德勇氣，優先賣給散客，增加了代購的時間成本。」不少網友留言表示支持，認為這樣的分流措施讓散客終於能安心排隊，不必再和代購競爭。

但也有人留言指出，店家限購一人120顆，有一般消費者被當成代購，店員怎樣就是不賣，一直解釋也不信。也有人質疑「要怎麼辨別代購？用購買數量嗎？還是員工可以用臉部辨識？」