快訊

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

抗發炎、保護心血管 營養師分享吃櫻桃9大健康功效

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／開19年！台北人氣「阿紅的涮涮鍋」預告歇業 A5和牛、雪花牛優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
阿紅的涮涮鍋即將於12月20日結束營業。圖／擷取自阿紅的涮涮鍋粉絲頁
阿紅的涮涮鍋即將於12月20日結束營業。圖／擷取自阿紅的涮涮鍋粉絲頁

想吃得把握機會！位於台北市吉林路上的人氣鍋物「阿紅的涮涮鍋」，預計將於今年12月20日停止營業，結束19年的營業時光。粉絲得知消息後也表示「吃火鍋唯一的選擇」、「不要啊」

開業至今已經19年的「阿紅的涮涮鍋」，店址鄰近台北市民權東路、吉林路口，主打現點現切的精選肉品，包括有日本A5和牛、西班牙伊比利豬、美國穀飼頂級牛小排等多種肉品，還有紐西蘭小羔羊、海鮮等選擇，每鍋370～2,460元不等。雖然相較一般平價小火鍋的價格帶稍高，但是憑藉著口耳相傳，也累積許多死忠的顧客，在GOOGLE MAP累積超過千則評論，平均獲得4.5分。

近期阿紅的涮涮鍋發布公告，指出預計將於12月20日結束營業，另外也針對日本A5和牛霜降鍋進行優惠特價，原價1,990元，特價1,490元；雪花牛肉鍋、熟成羊肩鍋均優惠價490元。隨著停業消息出爐，也許多粉絲的不捨，表示「肉最好吃就你們家耶」、「他是吉林最好吃的火鍋店」。

火鍋 日本 特價

延伸閱讀

當女團還有禁止懷孕條款！人氣二代團Rainbow成員超敢說 這位因19歲懷孕「肚子藏不住」退團最後還離婚

中職／「助助寶貝」人氣超旺 林威助感動球迷還記得

赤富士日式燒肉「宣布降價了」！最低免700元吃到飽、和牛更是免千元吃得到

林口人氣海鮮吃到飽8月底熄燈 網喊：每月改去兩次…老闆不要關！

相關新聞

獨／開19年！台北人氣「阿紅的涮涮鍋」預告歇業 A5和牛、雪花牛優惠

想吃得把握機會！位於台北市吉林路上的人氣鍋物「阿紅的涮涮鍋」，預計將於今年12月20日停止營業，結束19年的營業時光。粉...

全鑲鑽的網球與球拍好奢華！Tiffany助攻美國網球公開賽打造快閃店

近40年來為持續為美國網球公開賽男女單打冠軍打造獎盃的珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany），...

為彼此的愛情緊緊上鎖！卡地亞迎七夕獻上經典設計

七夕情人節將至，如何挑選一份能訴說心意的禮物，往往成為戀人們的甜蜜課題。今年，法國精品卡地亞（CARTIER）以跨越世代...

圓滿光彩永恆流轉 梵克雅寶七夕獻禮寄託心意

七夕情人節將至，愛侶間的心意往往需要一份獨特的信物承載。今年，法國高級珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpe...

開拓動漫祭 國內外知名Coser參與

開拓動漫祭 45（FF45）在台北圓山花博爭艷館舉行，活動第二天吸引破萬名粉絲熱情參與，現場氣氛熱鬧非凡。這次除了邀請《...

情人節輕奢單品推薦 BALLY、Valextra、Marrimekko寵愛自己很輕鬆

七夕情人節將在下週五來臨，其實情人節不一定要有戀人相伴，且用輕奢精品小物寵愛自己，每天都可以是情人節。近日並有多個精品品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。