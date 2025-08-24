聽新聞
獨／開19年！台北人氣「阿紅的涮涮鍋」預告歇業 A5和牛、雪花牛優惠
想吃得把握機會！位於台北市吉林路上的人氣鍋物「阿紅的涮涮鍋」，預計將於今年12月20日停止營業，結束19年的營業時光。粉絲得知消息後也表示「吃火鍋唯一的選擇」、「不要啊」
開業至今已經19年的「阿紅的涮涮鍋」，店址鄰近台北市民權東路、吉林路口，主打現點現切的精選肉品，包括有日本A5和牛、西班牙伊比利豬、美國穀飼頂級牛小排等多種肉品，還有紐西蘭小羔羊、海鮮等選擇，每鍋370～2,460元不等。雖然相較一般平價小火鍋的價格帶稍高，但是憑藉著口耳相傳，也累積許多死忠的顧客，在GOOGLE MAP累積超過千則評論，平均獲得4.5分。
近期阿紅的涮涮鍋發布公告，指出預計將於12月20日結束營業，另外也針對日本A5和牛霜降鍋進行優惠特價，原價1,990元，特價1,490元；雪花牛肉鍋、熟成羊肩鍋均優惠價490元。隨著停業消息出爐，也許多粉絲的不捨，表示「肉最好吃就你們家耶」、「他是吉林最好吃的火鍋店」。
