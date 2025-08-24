快訊

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

開心果觀光吸引甜點控 業者推5旅遊景點

中央社／ 台北24日電

今年全球吹起開心果熱潮，不少甜點、餐飲推出開心果口味，這項熱潮也擴展到旅遊，有旅遊業者介紹5個開心果旅遊目的地，包含到杜拜巧克力、到開心果原產地參觀等。

旅遊業者Booking.com發布新聞稿表示，「開心果熱潮」在全球社群媒體延燒，綠色旋風攻佔各大甜點櫃和咖啡廳，成為烘焙師和甜點控的心頭好。

Booking.com盤點5個開心果旅遊目的地，首站推薦杜拜，在杜拜走逛杜拜灣露天市集（Dubai Souks）時，不能錯過的是「杜拜巧克力」，以頂級開心果製成的巧克力，結合中東堅果風味與創新巧克力工藝，成為最佳伴手禮。

美國是全球主要開心果生產國之一，尤其加州高品質開心果供應世界大部分市場；新墨西哥州阿拉莫戈多的「PistachioLand」開心果農場，則擁有世界最大開心果雕塑。

此外，希臘埃伊納島出產的開心果香甜獨具風味，榮獲受保護原產地名稱（PDO）認證，堪稱開心果珍品，島上每年舉辦開心果節。

義大利西西里島東岸的卡塔尼亞開心果，種植於埃特納火山肥沃土壤中，具濃郁風味與翠綠色澤，旅客可以走訪當地開心果農場，品嚐開心果冰淇淋和糕點。

土耳其南部加濟安泰普被譽為該國開心果之都，並有展示開心果歷史與文化的開心果博物館，體現「綠色黃金」的重要地位。

杜拜 綠色 巧克力

延伸閱讀

琳賽蘿涵消失好萊塢9年！移居杜拜當媽媽　親吐：我回來了

現買現吃「神級肉桂捲」！爆紅美式肉桂捲快閃SOGO 爆夯「3款肉桂捲」領軍「酸種麵包、美式甜點」統統吃得到

全球旅遊巴黎最令人焦慮…紐約排不上10大 杜拜最令人放鬆

跨年出國買氣旺！機票降幅達2成 雪梨、杜拜行程最熱銷

相關新聞

全鑲鑽的網球與球拍好奢華！Tiffany助攻美國網球公開賽打造快閃店

近40年來為持續為美國網球公開賽男女單打冠軍打造獎盃的珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany），...

為彼此的愛情緊緊上鎖！卡地亞迎七夕獻上經典設計

七夕情人節將至，如何挑選一份能訴說心意的禮物，往往成為戀人們的甜蜜課題。今年，法國精品卡地亞（CARTIER）以跨越世代...

圓滿光彩永恆流轉 梵克雅寶七夕獻禮寄託心意

七夕情人節將至，愛侶間的心意往往需要一份獨特的信物承載。今年，法國高級珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpe...

開拓動漫祭 國內外知名Coser參與

開拓動漫祭 45（FF45）在台北圓山花博爭艷館舉行，活動第二天吸引破萬名粉絲熱情參與，現場氣氛熱鬧非凡。這次除了邀請《...

情人節輕奢單品推薦 BALLY、Valextra、Marrimekko寵愛自己很輕鬆

七夕情人節將在下週五來臨，其實情人節不一定要有戀人相伴，且用輕奢精品小物寵愛自己，每天都可以是情人節。近日並有多個精品品...

啃40盎司戰斧牛排看折骨舞！全台最鬼美食「惡靈餐廳」開放預約

今（8月23日）農曆7月「鬼門開」，好兄弟們紛紛重返人間，六福村也開啟通往靈界的大門！全台最大萬聖慶典 「墓碑鎮」 即將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。