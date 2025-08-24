開心果觀光吸引甜點控 業者推5旅遊景點

今年全球吹起開心果熱潮，不少甜點、餐飲推出開心果口味，這項熱潮也擴展到旅遊，有旅遊業者介紹5個開心果旅遊目的地，包含到杜拜吃巧克力、到開心果原產地參觀等。

旅遊業者Booking.com發布新聞稿表示，「開心果熱潮」在全球社群媒體延燒，綠色旋風攻佔各大甜點櫃和咖啡廳，成為烘焙師和甜點控的心頭好。

Booking.com盤點5個開心果旅遊目的地，首站推薦杜拜，在杜拜走逛杜拜灣露天市集（Dubai Souks）時，不能錯過的是「杜拜巧克力」，以頂級開心果製成的巧克力，結合中東堅果風味與創新巧克力工藝，成為最佳伴手禮。

美國是全球主要開心果生產國之一，尤其加州高品質開心果供應世界大部分市場；新墨西哥州阿拉莫戈多的「PistachioLand」開心果農場，則擁有世界最大開心果雕塑。

此外，希臘埃伊納島出產的開心果香甜獨具風味，榮獲受保護原產地名稱（PDO）認證，堪稱開心果珍品，島上每年舉辦開心果節。

義大利西西里島東岸的卡塔尼亞開心果，種植於埃特納火山肥沃土壤中，具濃郁風味與翠綠色澤，旅客可以走訪當地開心果農場，品嚐開心果冰淇淋和糕點。

土耳其南部加濟安泰普被譽為該國開心果之都，並有展示開心果歷史與文化的開心果博物館，體現「綠色黃金」的重要地位。