全鑲鑽的網球與球拍好奢華！Tiffany助攻美國網球公開賽打造快閃店
近40年來為持續為美國網球公開賽男女單打冠軍打造獎盃的珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany），今年第三度進駐美國網球協會比莉珍金國家網球中心（USTA Billie Jean King National Tennis Center），於2025年美國網球公開賽期間於噴泉廣場（Fountain Plaza）開設全新概念快閃店。快閃店自8月18日至9月7日止，以一顆巨型Tiffany Blue®網球吸引現場觀眾駐足，店內展示由蒂芙尼康伯蘭（Cumberland, Rhode Island）銀器工坊的大師工匠每年精心打造的冠軍獎盃。
今年的特別展出一支全球唯一的HardWear by Tiffany網球拍，設計靈感源自品牌最具代表性的珠寶系列之一HardWear，網球拍的拍面上鑲嵌近5克拉鑽石，並搭配一顆以24K鍍金工藝打造、鑲嵌近7克拉鑽石的網球，鑽石綴飾沿著縫線閃耀生輝。以公益結合品牌美學與運動精神。此外，快閃店亦推出Tiffany & Co.與Meta AI合作的獨家互動體驗，可化身網球明星站上中央球場、並留下一張數位影像作為紀念。
