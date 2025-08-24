為彼此的愛情緊緊上鎖！卡地亞迎七夕獻上經典設計

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
9月上市新品Panthè re de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表小型款，價格店洽。圖／卡地亞提供
七夕情人節將至，如何挑選一份能訴說心意的禮物，往往成為戀人們的甜蜜課題。今年，法國精品卡地亞（CARTIER）以跨越世代的經典設計與精湛工藝，透過一系列珠寶、腕表、皮件與香氛作品，讓愛情化為可觸摸的光芒信物，成為戀人間最浪漫的印記。

最具代表性的LOVE系列手環，自1969年誕生於紐約後，便成為牢不可破承諾的象徵。白K金經典款低調純粹，彷彿戀人間無聲卻深刻的陪伴；全鋪鑲鑽玫瑰金款則閃耀華麗，宛如愛情中最熱烈的瞬間。螺絲鎖扣的設計更象徵專屬的契約，無論日常配戴或情人對環互贈，都是將「永恆」鎖於手腕的浪漫宣言。

Panthère de Cartier美洲豹是卡地亞最具代表性的動物。自1914年以其標誌性的斑點首次亮相以來，美洲豹便凝聚了力量與靈動，以其野性好力量征服全球。立體美洲豹的半鋪鑲鑽黃K金手環，以祖母綠豹眼搭配鑲鑽皮毛，展現果敢氣勢；黃K金戒指則以縞瑪瑙與沙弗萊石點綴豹目神采，成為愛情中剛柔並濟的對飾選擇 -- 當情侶一同配戴，不僅是珠寶，更是精神圖騰，映照彼此的相互吸引。

對於希望以時間見證愛情的戀人，卡地亞的經典對表是最佳選擇。Tank Américaine白K金迷你鑲鑽腕表，滿鑽表殼與表鍊折射女性優雅光芒；Tank Louis Cartier黃K金大型腕表則以沉穩格調彰顯男性紳士風範。同時配戴，互相搭配又不完全相同，宛如愛情的時針與分針，無論快慢遠近，始終緊密相隨。

今年七夕，卡地亞也將珠寶美學延伸至皮件設計。全新登場的C de Cartier半月形肩背包，以黑色粒面小牛皮搭配金色豹紋細節，低調中不失張揚；色如成熟葡萄的Panthère Double Hobo包，展現隨性卻高貴的氣場。男性則可選用C de Cartier迷你皮夾或Cartier Losange 卡片夾，細節低調卻極具質感，與女包互相低調呼應。

香氛能愛情增添氣息記憶。La Panthère美洲豹淡香水融合梔子花與麝香，釋放女性自由奔放的野性魅力；Déclaration Haute Fraîcheur 淡香水則以雪松與柑橘葉詮釋男性的堅毅深情。兩款香氣如同靈魂對話，讓愛情氛圍因氣味而更加鮮明。

在這個屬於戀人的節日裡，卡地亞以跨越世代的經典設計，將愛情化為恆久不變的光輝。無論是珠寶的鎖扣、腕表的律動，抑或香氛的餘韻，每一件作品都承載著獨一無二的心意，成為情人間最浪漫的告白。

9月上市新品C de Cartier半月形肩背包，價格店洽。圖／卡地亞提供
9月上市新品Panthère Double Hobo包中型款，價格店洽。圖／卡地亞提供
Tank Américaine白K金鑲鑽腕表迷你款，價格店洽。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹黃K金戒指，26萬5,000元。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier黃K金腕表大型款，價格店洽。圖／卡地亞提供
LOVE白K金手環經典款，62,000元。圖／卡地亞提供
（由左至右）La Panthère美洲豹淡香水 100ml，約3,050元起；Déclaration Haute Fraîcheur淡香水 100ml，約3,750元。圖／卡地亞提供
Panther de Cartier美洲豹半鋪鑲鑽石，201萬元。圖／卡地亞提供
9月上市新品Panthère de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表小型款，價格店洽。圖／卡地亞提供
9月上市新品Panthè re de Cartier黃K金鑲鑽腕表中型款，價格店洽。圖／卡地亞提供
C de Cartier 皮夾迷你款，價格店洽。圖／卡地亞提供
LOVE全鋪鑲鑽石玫瑰金手環經典款，35萬元。圖／卡地亞提供
Cartier Losange卡片夾，價格店洽。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹淡香水 100ml，約3,050元起。圖／卡地亞提供
