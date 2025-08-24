為彼此的愛情緊緊上鎖！卡地亞迎七夕獻上經典設計

七夕情人節將至，如何挑選一份能訴說心意的禮物，往往成為戀人們的甜蜜課題。今年，法國精品卡地亞（CARTIER）以跨越世代的經典設計與精湛工藝，透過一系列珠寶、腕表、皮件與香氛作品，讓愛情化為可觸摸的光芒信物，成為戀人間最浪漫的印記。

最具代表性的LOVE系列手環，自1969年誕生於紐約後，便成為牢不可破承諾的象徵。白K金經典款低調純粹，彷彿戀人間無聲卻深刻的陪伴；全鋪鑲鑽玫瑰金款則閃耀華麗，宛如愛情中最熱烈的瞬間。螺絲鎖扣的設計更象徵專屬的契約，無論日常配戴或情人對環互贈，都是將「永恆」鎖於手腕的浪漫宣言。

Panthère de Cartier美洲豹是卡地亞最具代表性的動物。自1914年以其標誌性的斑點首次亮相以來，美洲豹便凝聚了力量與靈動，以其野性好力量征服全球。立體美洲豹的半鋪鑲鑽黃K金手環，以祖母綠豹眼搭配鑲鑽皮毛，展現果敢氣勢；黃K金戒指則以縞瑪瑙與沙弗萊石點綴豹目神采，成為愛情中剛柔並濟的對飾選擇 -- 當情侶一同配戴，不僅是珠寶，更是精神圖騰，映照彼此的相互吸引。

對於希望以時間見證愛情的戀人，卡地亞的經典對表是最佳選擇。Tank Américaine白K金迷你鑲鑽腕表，滿鑽表殼與表鍊折射女性優雅光芒；Tank Louis Cartier黃K金大型腕表則以沉穩格調彰顯男性紳士風範。同時配戴，互相搭配又不完全相同，宛如愛情的時針與分針，無論快慢遠近，始終緊密相隨。

今年七夕，卡地亞也將珠寶美學延伸至皮件設計。全新登場的C de Cartier半月形肩背包，以黑色粒面小牛皮搭配金色豹紋細節，低調中不失張揚；色如成熟葡萄的Panthère Double Hobo包，展現隨性卻高貴的氣場。男性則可選用C de Cartier迷你皮夾或Cartier Losange 卡片夾，細節低調卻極具質感，與女包互相低調呼應。

香氛能愛情增添氣息記憶。La Panthère美洲豹淡香水融合梔子花與麝香，釋放女性自由奔放的野性魅力；Déclaration Haute Fraîcheur 淡香水則以雪松與柑橘葉詮釋男性的堅毅深情。兩款香氣如同靈魂對話，讓愛情氛圍因氣味而更加鮮明。