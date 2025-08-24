圓滿光彩永恆流轉 梵克雅寶七夕獻禮寄託心意

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶Perlée Clovers手鐲，18K白金鑲嵌鑽石，107萬元。圖／梵克雅寶提供
七夕情人節將至，愛侶間的心意往往需要一份獨特的信物承載。今年，法國高級珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）獻上經典 Perlée系列，將愛情的悸動凝結為圓潤金珠，映照戀人間細膩而永恆的情感。

自創立以來，梵克雅寶始終以愛情為靈感源泉。品牌創辦人艾斯特爾雅寶與阿爾弗萊德梵克的結合，便是這個珠寶世家的浪漫起點。承襲這份愛之初心，梵克雅寶透過珠寶描繪愛情的樣貌，讓每一段悸動化為可被珍藏的永恆印記。今年七夕，Perlée系列以標誌性的金質圓珠結合紅玉髓、鑽石與白金，奏響一曲光影流轉的愛之樂章。

Perlée拋光的光澤流利動人的圓珠設計，宛如戀人心跳般規律而堅定，配戴於指間、腕間或頸畔之際，能隨舉手投足折射光芒，猶如愛的低語隨之迴響。Perlée Couleurs吊墜與指間戒，紅玉髓的鮮潤色澤象徵熱烈情感，金質圓珠不僅展現精湛的工藝，更象徵情感的圓滿與恆久，讓珠光化為「愛的脈搏」，彼此心跳相呼應；開放式的手鐲款則更點綴璀璨鑽石，將愛意轉化為璀璨火光，是戀人心意的寄託。

低調優雅的Perlée Signature手環與戒指，以簡潔的白金設計展現圓珠的純粹；Perlée Sweet Clovers戒指與Perlée Clovers手鐲，則融合四葉草圖案化為珠光符號，以鑽石增添靈動光彩，寓意幸福與守護。 Perlée腕表以金珠圍繞璣鏤雕花表盤，流光溢彩承載的不只是分秒流轉，更是心意與記憶的積累。

模特兒演繹梵克雅寶Perlée系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée Couleurs手鐲，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與鑽石，71萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée Signature戒指，18K白金，99,500元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée Couleurs Between the Finger指間戒，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與鑽石，28萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée Sweet Clovers戒指，18K白金鑲嵌鑽石，28萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée Signature手鐲，18K白金，26萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée Couleurs吊墜，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓，70,500元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶七夕情人節獻禮Perlée系列。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶Perlée系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée腕表，23毫米18K玫瑰金表殼表圈，璣鏤雕花18K玫瑰金表盤，瑞士石英機芯，34萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
