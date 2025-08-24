圓滿光彩永恆流轉 梵克雅寶七夕獻禮寄託心意

七夕情人節將至，愛侶間的心意往往需要一份獨特的信物承載。今年，法國高級珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）獻上經典 Perlée系列，將愛情的悸動凝結為圓潤金珠，映照戀人間細膩而永恆的情感。

自創立以來，梵克雅寶始終以愛情為靈感源泉。品牌創辦人艾斯特爾雅寶與阿爾弗萊德梵克的結合，便是這個珠寶世家的浪漫起點。承襲這份愛之初心，梵克雅寶透過珠寶描繪愛情的樣貌，讓每一段悸動化為可被珍藏的永恆印記。今年七夕，Perlée系列以標誌性的金質圓珠結合紅玉髓、鑽石與白金，奏響一曲光影流轉的愛之樂章。

Perlée拋光的光澤流利動人的圓珠設計，宛如戀人心跳般規律而堅定，配戴於指間、腕間或頸畔之際，能隨舉手投足折射光芒，猶如愛的低語隨之迴響。Perlée Couleurs吊墜與指間戒，紅玉髓的鮮潤色澤象徵熱烈情感，金質圓珠不僅展現精湛的工藝，更象徵情感的圓滿與恆久，讓珠光化為「愛的脈搏」，彼此心跳相呼應；開放式的手鐲款則更點綴璀璨鑽石，將愛意轉化為璀璨火光，是戀人心意的寄託。