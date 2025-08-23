快訊

情人節輕奢單品推薦 BALLY、Valextra、Marrimekko寵愛自己很輕鬆

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
BALLY推薦了情人節多樣包款單品，其中Beckett系列小包並有淺綠、粉紅、銀色等多款，輕快走跳。圖／BALLY提供
BALLY推薦了情人節多樣包款單品，其中Beckett系列小包並有淺綠、粉紅、銀色等多款，輕快走跳。圖／BALLY提供

七夕情人節將在下週五來臨，其實情人節不一定要有戀人相伴，且用輕奢精品小物寵愛自己，每天都可以是情人節。近日並有多個精品品牌包含Valextra、BALLY、DIESEL與Marimekko都推出節日推薦禮品，輕易擁有生活中的浪漫愉悅。

以無Logo美學、建築輪廓為特色的義大利品牌Valextra推薦了Iside Micro Bag，結合粒面皮革、油邊工序處理等細節特色，並將金色的Valextra Logo壓印於包款內側，小巧有型。品牌同時推薦了緋紅色的小錢包、名片夾、多卡式皮夾、皮革眼鏡袋等皮件，造型由人、自由挑選。

瑞士精品BALLY情人節主推粉色系的小型Beckett系列肩背包，並有粉色、淺綠色、銀色多種選擇，訂價皆為26,900元，荷包友善、輕鬆入手新包款；同時BALLY並有新品Code系列斜肩包，採用尼龍結合品牌經典紅白紅織帶設計，可成為三天兩夜小旅行之用，將盥洗衣物、隨身用品輕巧收納、一包輕鬆出發。喜愛街頭、龐克風造型的人則或可考慮DIESEL使用仿舊丹寧布的Charm-D包，包款使用黑灰色漸層的丹寧布、銀色金屬鏈結再結合D、I、E、S、E、L六個英文字母墜飾，粗獷有型、別具個性，訂價約21,500元。

芬蘭生活風格品牌Marimekko過往以豐富的花卉印花打造出浪漫北歐簡約生活，情人節則推薦了不同印花圖騰的衣物單品，涵蓋高領上衣、百摺長裙、長版襯衫，單價多落在萬元以內，透過造型轉換心情，讓無論情人節與否？每天出門都自帶甜美好心情。

Valextra緋紅摯愛推薦包款Iside Micro Bag，價格店洽。圖／Valextra提供
Valextra緋紅摯愛推薦包款Iside Micro Bag，價格店洽。圖／Valextra提供
Marimekko櫻花粉Unikko游霓可線條印花高領長袖上衣，8,900元。圖／Marimekko提供
Marimekko櫻花粉Unikko游霓可線條印花高領長袖上衣，8,900元。圖／Marimekko提供
DIESEL Charm-D肩背包，21,500元。圖／DIESEL提供
DIESEL Charm-D肩背包，21,500元。圖／DIESEL提供
Marimekko櫻花粉Unikko游霓可線條印花長袖長版襯衫11,900元；長寬褲12,900元。圖／Marimekko提供
Marimekko櫻花粉Unikko游霓可線條印花長袖長版襯衫11,900元；長寬褲12,900元。圖／Marimekko提供
BALLY Beckett系列粉色斜背包，26,900元。圖／BALLY提供
BALLY Beckett系列粉色斜背包，26,900元。圖／BALLY提供
BALLY Code旅行斜肩包，24,600元。圖／BALLY提供
BALLY Code旅行斜肩包，24,600元。圖／BALLY提供
BALLY Beckett系列銀色斜背包，26,900元。圖／BALLY提供
BALLY Beckett系列銀色斜背包，26,900元。圖／BALLY提供
來自義大利的Valextra精擅處理皮革製品，情人節並推薦緋紅的多樣小皮件，滿足日常生活造型兼具實用。圖／Valextra提供
來自義大利的Valextra精擅處理皮革製品，情人節並推薦緋紅的多樣小皮件，滿足日常生活造型兼具實用。圖／Valextra提供

品牌 七夕 情人節

