啃40盎司戰斧牛排看折骨舞！全台最鬼美食「惡靈餐廳」開放預約

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
2025六福村墓碑鎮「惡靈餐廳」提前開放訂位，充滿萬聖巧思的美味餐點好拍又好吃。圖/六福村提供
2025六福村墓碑鎮「惡靈餐廳」提前開放訂位，充滿萬聖巧思的美味餐點好拍又好吃。圖/六福村提供

今（8月23日）農曆7月「鬼門開」，好兄弟們紛紛重返人間，六福村也開啟通往靈界的大門！全台最大萬聖慶典 「墓碑鎮」 即將盛大登場，期間限定的 「惡靈餐廳」線上訂位開放預約，9月6日正式營業。

六福村邀請遊客與好兄弟們共進大餐，在詭譎光影的氛圍中，品嘗今年全新推出的 「亡靈屍骨雙人特餐」，重達40盎司的戰斧牛排，可邊啃邊沉浸在媲美百老匯規格的驚悚舞台劇。其中，最令人瞠目結舌的表演「折骨舞」，將由來自美國達人秀的冠軍團隊重磅回歸演出，以超越人體工學的柔軟身姿大秀詭異舞技，挑戰觀眾的極限視覺感官。

今年六福村萬聖節限定的 「惡靈餐廳」，不只是一場用餐，更是一場驚悚的沉浸式體驗。「亡靈屍骨雙人特餐（3,599+10%）」，豪邁40盎司戰斧牛排搭配雙人份壓驚沙拉、血腥南瓜濃湯、骷髏麵包、惡靈血淚飲品與搗蛋甜點，視覺與味覺同樣挑戰極限；「骷髏王盛宴（4,999+10%）」，分量可供4人享用，由鮮蔬沙拉、英式炸魚排與豬肋排組成，化身「骷髏的五臟六腑」，讓用餐氣氛更加毛骨悚然，另外也有各式膽戰魂飛的特餐，以萬聖造型驚悚上桌。

同時，餐廳內將上演今年全新推出的限定舞台劇，鬼娃芮妮將在薩滿的詛咒下甦醒，舉辦一場神秘舞會，但這背後是一場陰謀，隨著亡靈與吸血鬼齊聚舞池，整場宴會化為一場永無止境的詛咒之夜。

預約網址：https://reurl.cc/9nnXyv。

此外，六福村攜手關西六福莊，打造出萬聖驚奇基地，推出「墓碑鎮系列住房專案」，針對學生、親子與情侶等跨年輕族群設計。即日起至2025年11月30日開放預訂，可預約2025年9月6日至11月30日的住房，專案都包含活力早餐與六福村2日無限進出手環，還有南瓜燈籠手作、萬聖小禮、變裝道具或六福村惡靈餐廳雙人套餐等內容，9月5日前預訂還能享有多種早鳥優惠。

訂房連結： https://reurl.cc/qYdGKR。

六福村年度慶典「墓碑鎮」，惡靈餐廳開放訂位。圖/六福村提供
六福村年度慶典「墓碑鎮」，惡靈餐廳開放訂位。圖/六福村提供
惡靈餐廳「屍控折骨舞」再現經典。圖/六福村提供
惡靈餐廳「屍控折骨舞」再現經典。圖/六福村提供

