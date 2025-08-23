歐米茄歐洲大師賽（OMEGA Masters）再現瑞士Crans-Montana挑戰極限
相較於平地舉辦的高爾夫球賽事，高海拔的球場不僅溫度適中，怡人的風景亦成為賽事中的附加樂趣。於1923年創立、原名瑞士公開賽（Swiss Open）的歐米茄歐洲大師賽（OMEGA Masters）將在下周8月28日至31日舉行，並將有來自世界各地的高球好手暨OMEGA品牌好友現身，再度挑戰刷新紀錄。
從1939年便在瑞士Crans-Montana高山球場舉辦的歐米茄歐洲大師賽事，在2001年開始由歐米茄（OMEGA）擔任冠名贊助商至今，歷來包含品牌大使如喬治克隆尼（George Clooney）、韓星玄彬、Luke Wilson與Aimee Garcia都曾蒞臨現場，曾獲五座大滿貫的球星Rory McIlroy更自2013年起擔任歐米茄品牌大使至今，職涯已喜獲五座大滿貫，成為OMEGA高球家族中的閃耀驕傲，今年賽事並將有丹麥好手Rasmus Højgaard與Nicolai Højgaard、 南非名將Erik Van Rooyen等品牌大使參與此項賽事，競逐桂冠。
而隨著賽事的即將開展，OMEGA亦推薦了海馬Aqua Terra「Ultra Light」腕表與海馬Aqua Terra「Golf」腕表兩只精密之作。前者使用航空等級的伽瑪鈦金屬為表殼，8928亦是品牌首款運用鈦金屬並通過METAS認證的大師天文台同軸擒縱手上鍊機芯，尤其伸縮式表冠並帶來更服貼的配戴體驗，讓揮竿更為順暢、全力以赴。海馬Aqua Terra「Golf」腕表則從奢華遊艇的木甲板得到靈感，轉譯為面盤上的橫向「甲板紋」，表款的8900機芯同樣通過了METAS認證，而磨砂綠色則一如果嶺上的翠綠，讓人閱讀時間之餘不忘舒緩心神，並將眼光投向更遠大的豐碩未來。
