歐米茄歐洲大師賽（OMEGA Masters）再現瑞士Crans-Montana挑戰極限

相較於平地舉辦的高爾夫球賽事，高海拔的球場不僅溫度適中，怡人的風景亦成為賽事中的附加樂趣。於1923年創立、原名瑞士公開賽（Swiss Open）的歐米茄歐洲大師賽（OMEGA Masters）將在下周8月28日至31日舉行，並將有來自世界各地的高球好手暨OMEGA品牌好友現身，再度挑戰刷新紀錄。

從1939年便在瑞士Crans-Montana高山球場舉辦的歐米茄歐洲大師賽事，在2001年開始由歐米茄（OMEGA）擔任冠名贊助商至今，歷來包含品牌大使如喬治克隆尼（George Clooney）、韓星玄彬、Luke Wilson與Aimee Garcia都曾蒞臨現場，曾獲五座大滿貫的球星Rory McIlroy更自2013年起擔任歐米茄品牌大使至今，職涯已喜獲五座大滿貫，成為OMEGA高球家族中的閃耀驕傲，今年賽事並將有丹麥好手Rasmus Højgaard與Nicolai Højgaard、 南非名將Erik Van Rooyen等品牌大使參與此項賽事，競逐桂冠。