「來台灣喝一杯」 觀光署端台灣擂茶、手搖飲赴日本東北搶客

據觀光署統計，日本1至4月來台旅客人次達46萬人次，占海外入境旅客16%，穩居來台國際旅客首位。交通部觀光署攜手旅館業、旅行社及休閒農場等共12單位、27人組成代表團，在8月20日至25日赴東北地區在福島、仙台舉辦2場B2B推廣會，並在仙台周末舉辦「台遊館in仙台」吸客，現場重現台灣擂茶、手搖飲等經典台味，搶攻日本東北第一大城旅客來台。

日本東北包含青森、秋田、岩手、山形、宮城與福島6縣，人口眾多，其中5縣都與台灣有直航，7月16日由仙台機場開航高雄航線後，仙台機場每周飛航台灣20班次，十分便捷。

看好航運網絡成熟，觀光署睽違6年，疫後首度再攜手業者前進東北，除了第一大城仙台，也首度前往福島，於8月21日及22日舉辦兩場B2B推廣會，邀請超過百名當地旅遊業者參與。推廣會上除了最新觀光資源分享，還因應綿密的航班網絡，安排經營直航的國籍航空簡報，鼓勵當地業者利用航運資源包裝台灣商品，促成近200場洽談，鼓勵雙方創造商機。

仙台是東北第一大城，觀光署也從7月底起日本暑假期間家族出遊旺盛期間，在仙台站強打台灣觀光廣告，並為在8月23、24周末兩天活動預熱，在仙台站旁的AER廣場舉辦「台遊館in仙台」活動，以「來台灣喝一杯」為主軸，現場可以買到日本民眾最愛的手搖飲，還有道地的台灣擂茶試喝，結合台灣休閒農業、飯店和旅行社業者帶來的旅遊資訊，用味蕾喚醒民眾出發來台的渴望。

另外在活動現場由阿里山鄒族青年組成的「跳動的山林」，以歌聲邀請民眾共舞感受台式熱情，另外也安排「花磚博物館」的文青風彩繪花磚胸章，以及雄獅文具想像力製造所全新設計的芒果刨冰、台灣啤酒和平安天燈3款涼夏小圓扇彩繪體驗，還送出刺繡貼、摺疊扇等超可愛小禮品，以台味十足的豐富活動引發東北民眾來台旅遊的動機。

日本大型旅行社JTB調查指出，今年7月中至8月底的暑假海外旅遊目的地中，台灣排名第三，較去年同期上升1個名次，可見台灣在日本旅客心中魅力十足。

觀光署持續加強日本市場分眾行銷，瞄準修學旅行、郵輪觀光、親子旅遊、美食觀光等主題推廣，並推出大型引客活動，如與日本旅行業協會合作舉辦「野柳石光．夜訪女王」與「千人放天燈」等特色活動。

此外，在海外引起高度話題的「遊台灣金福氣」消費金抽獎活動更好評延長至今年9月30日，持續捲動台灣觀光話題熱潮，吸引日本旅客海外旅遊目的地首選台灣。