合庫「漢來美食聯名卡」十周年慶 延續漢來品牌多重優惠

合庫攜手漢來美食共同推出「漢來美食聯名卡」已達十周年，旨在滿足熱愛美食消費者的多元需求。自卡片發行以來，合庫持續融入了多元的優惠機制和促銷活動，不斷優化信用卡的各項權益及福利，致力於讓每一位持卡人在每一次消費中都能感受到實質優惠與用卡便利。

合庫持續提供持卡人專屬用餐優惠，凡持卡人於漢來集團旗下指定餐廳消費，即可享九折專屬優惠，適用餐廳包含超高人氣的島語自助餐廳、漢來上海湯包等廣受顧客喜愛的餐飲品牌，滿足不同消費族群。

漢來美食聯名卡有三種卡別，包括Mastercard 世界卡、Mastercard鈦金悠遊聯名卡及JCB晶緻一卡通聯名卡，卡友可依個人需求選擇卡別，世界卡符合條件者享有機場接送、機場貴賓室、高鐵升等、市區停車等尊榮禮遇；鈦金悠遊聯名卡及晶緻一卡通聯名卡則結合電子票證功能，提供便利的交通與小額支付服務，滿足卡友在美食、購物、交通上的消費需求。

為回饋卡友支持，申辦漢來美食聯名卡且核卡成功之新戶，於核卡後45天內累積一般消費達5,000元，即贈送1,000元漢來美食電子餐飲券。此外，平日每周二為卡友專屬日，享漢來海港餐廳四人同行一人免費優惠。卡友於漢來美食任一餐廳消費還可另外享有回饋，累積消費滿10次或累積消費金額達1萬元，世界卡贈送800元漢來美食電子餐飲券，鈦金悠遊聯名卡及晶緻一卡通聯名卡贈送500元漢來美食電子餐飲券。

為慶祝漢來美食新據點盛大開幕，合庫特別推出期間限定加碼活動：8月5日至9月30日於新開幕「漢來上海湯包台北Dream Plaza店」刷卡滿1,000元，並累積漢來美食會員點數者，贈漢來美食電子餐飲券200元；8月22日至10月31日於「島語高雄漢神店」刷卡滿2,000元，並累積漢來美食會員點數者，贈漢來美食電子餐飲券300元。

除了最豐富的美食饗宴，卡友於高雄漢神百貨與漢神巨蛋購物享有95折優惠，且任消費一筆可享1小時免費停車；同時亦可享有漢來大飯店最低3.1折起之優惠住房專案。