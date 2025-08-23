快訊

獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

重啟核三公投日！高雄驚傳跳電 投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

合庫「漢來美食聯名卡」十周年慶 延續漢來品牌多重優惠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫攜手漢來美食共同推出「漢來美食聯名卡」已達十周年，旨在滿足熱愛美食消費者的多元需求。自卡片發行以來，合庫持續融入了多元的優惠機制和促銷活動，不斷優化信用卡的各項權益及福利，致力於讓每一位持卡人在每一次消費中都能感受到實質優惠與用卡便利。

合庫持續提供持卡人專屬用餐優惠，凡持卡人於漢來集團旗下指定餐廳消費，即可享九折專屬優惠，適用餐廳包含超高人氣的島語自助餐廳、漢來上海湯包等廣受顧客喜愛的餐飲品牌，滿足不同消費族群。

漢來美食聯名卡有三種卡別，包括Mastercard 世界卡、Mastercard鈦金悠遊聯名卡及JCB晶緻一卡通聯名卡，卡友可依個人需求選擇卡別，世界卡符合條件者享有機場接送、機場貴賓室、高鐵升等、市區停車等尊榮禮遇；鈦金悠遊聯名卡及晶緻一卡通聯名卡則結合電子票證功能，提供便利的交通與小額支付服務，滿足卡友在美食、購物、交通上的消費需求。

為回饋卡友支持，申辦漢來美食聯名卡且核卡成功之新戶，於核卡後45天內累積一般消費達5,000元，即贈送1,000元漢來美食電子餐飲券。此外，平日每周二為卡友專屬日，享漢來海港餐廳四人同行一人免費優惠。卡友於漢來美食任一餐廳消費還可另外享有回饋，累積消費滿10次或累積消費金額達1萬元，世界卡贈送800元漢來美食電子餐飲券，鈦金悠遊聯名卡及晶緻一卡通聯名卡贈送500元漢來美食電子餐飲券。

為慶祝漢來美食新據點盛大開幕，合庫特別推出期間限定加碼活動：8月5日至9月30日於新開幕「漢來上海湯包台北Dream Plaza店」刷卡滿1,000元，並累積漢來美食會員點數者，贈漢來美食電子餐飲券200元；8月22日至10月31日於「島語高雄漢神店」刷卡滿2,000元，並累積漢來美食會員點數者，贈漢來美食電子餐飲券300元。

除了最豐富的美食饗宴，卡友於高雄漢神百貨與漢神巨蛋購物享有95折優惠，且任消費一筆可享1小時免費停車；同時亦可享有漢來大飯店最低3.1折起之優惠住房專案。

消費 聯名卡 漢來美食

延伸閱讀

漢來美食2026年拚績增三成

最難訂的「島語」Buffet首間分店「高雄漢神店」盛大開幕！滿額送300元再抽「1泊2食住宿券」

一卡通推出hololive 6th fes.透卡盲包！一套21款全台7-11即日開賣

00918表現這麼好…定期定額的人卻不多？稀飯曝光真相

相關新聞

美國網球公開賽夜場50周年紀！勞力士恆常精密不捨晝夜 見證榮耀一瞬

2025年美國網球公開賽（US Open）（以下簡稱：美網）將在8月24日至9月7日期間舉辦。這項源自1881年的網球賽...

歐米茄歐洲大師賽（OMEGA Masters）再現瑞士Crans-Montana挑戰極限

相較於平地舉辦的高爾夫球賽事，高海拔的球場不僅溫度適中，怡人的風景亦成為賽事中的附加樂趣。於1923年創立、原名瑞士公開...

「來台灣喝一杯」 觀光署端台灣擂茶、手搖飲赴日本東北搶客

據觀光署統計，日本1至4月來台旅客人次達46萬人次，占海外入境旅客16%，穩居來台國際旅客首位。交通部觀光署攜手旅館業、...

迎鬼月普度中元節採買潮檔期 嘉義賣場搶商機消費者比價省荷包

農曆鬼月來臨，中元普度採買需求湧現，嘉義市各大賣場搶攻龐大商機，預估全國中元節市場上看500億元；嘉市除大型量販通路家樂...

天價牛肉麵399元「比門前隱味還貴」！台中海洋館：食材講究份量足

延宕多時的台中海洋館終於開幕試營運，話題也多，從日前臉書廣告「上網填個資可免費入場」，經證實為假訊息後，館內餐廳牛肉麵3...

IKEA中元節限定！全球唯一「保庇蛋糕」限量趣味登場

農曆七月來臨難免心驚驚，那就到IKEA呷甜甜、壓壓驚！繼去年的「金紙蛋糕」引發搶拍熱潮，IKEA今年再度限量推出台灣限定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。