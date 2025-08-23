迎鬼月普度中元節採買潮檔期 嘉義賣場搶商機消費者比價省荷包

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農曆鬼月來臨，中元普度採買需求湧現，嘉義市各大賣場搶攻龐大商機。記者魯永明／攝影
農曆鬼月來臨，中元普度採買需求湧現，嘉義市各大賣場搶攻龐大商機。記者魯永明／攝影

農曆鬼月來臨，中元普度採買需求湧現，嘉義市各大賣場搶攻龐大商機，預估全國中元節市場上看500億元；嘉市除大型量販通路家樂福、全聯、大全聯搶市，在地連鎖賣場美廉社、大九九、小北百貨等也祭出組合優惠與客製化服務，力拚在地中元檔期分一杯羹。

全國連鎖大賣場全聯、大全聯、家樂福嘉義各分店，推出中元節優惠方案，全聯「中元感恩月」主打3000項商品挑戰全年最低價，推動線上線下同步銷售；家樂福規畫5波滿額9折回饋，推出多款普度箱，瞄準家庭、宮廟大宗採購需求。

嘉市傳統重視中元普度，無論家庭拜拜，或宮廟普度法會，帶動市場需求。零售業者分析，中元節僅次於春節，是全年第2大採買潮，以飲料、零食、泡麵等快速消費品最暢銷。今年在地業者推出多樣化組合包，加上貼心的擺桌、送貨服務，讓消費者既能誠心敬神，又能省時省力。

美廉社推出「誠心中元祭」，規畫399元「平安套組」、599元「澎派套組」兩款超值組合，內容涵蓋泡麵、飲料、餅乾等中元熱銷商品，並加贈實用購物提袋，鎖定小家庭與上班族，方便一次備齊普度必需品。

大九九大賣場延續推出「小資包」、「澎拜包」與「豪華包」三款組合，價格自549元至1599元不等，分別滿足租屋族、小家庭與公司行號或宮廟團體的採買需求，還提供嘉市區免費擺桌服務，讓消費者買到組合商品後，不必再煩惱供桌布置，便利貼心。

小北百貨也不落人後，推出3款中元組合包，祭出預購95折優惠。消費者若達到指定消費門檻，還能享有「免費送貨到府」及「擺桌服務」，其中擺桌服務品項限小北門市販售商品，受到長輩與忙碌家庭歡迎。

普度 賣場 小北百貨

