美國網球公開賽夜場50周年紀！勞力士恆常精密不捨晝夜 見證榮耀一瞬

2025年美國網球公開賽（US Open）（以下簡稱：美網）將在8月24日至9月7日期間舉辦。這項源自1881年的網球賽事，不僅是每年最後一項「大滿貫」（Grand Slam®）賽事，更維持140多年無間斷的悠久紀錄。自2018年成為大會指定計時的勞力士（ROLEX）也將贊助今年賽事，同時品牌代言人包含女子名將Coco Gauff、當今球王Jannik Sinner都將角逐桂冠， 尤其2025年更是大會引入「夜賽」機制的50周年、別具紀念意義。

美網的「夜賽」是四大公開賽中的鮮明特色，有別於白晝的熾熱，夜間氣候相對宜人，唯另外三項大滿貫賽事僅澳網、法網同樣有此安排，但美網「夜賽」持續50年的紀錄則僅此一地可見。本季賽事首次將賽程安排為由周日開打、周日結束，15天的賽程因而與澳網、法網相同，可讓選手擁有更多

休息時間，無形間亦提高了賽事的精采與球迷欣賞樂趣。

將參與本屆賽事的ROLEX代言人Jannik Sinner至今共擁有4座大滿貫賽事冠軍。事實上他去年獲得2024美網冠軍時則是其第二座大滿貫，亦迅速奠定其信心，並在今年陸續稱霸澳網與溫網兩大賽事。去年獲得美網冠軍的Jannik Sinner並在頒獎時配戴一只蠔式鋼搭配永恆玫瑰金的Oyster Perpetual GMT-Master II腕表，經超級天文台認證的勞力士自動上鍊機芯也像去年賽事中3:0「直落三」的俐落作風，陽剛有型。