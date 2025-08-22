快訊

涉詐騙臺雅老董51億 女主嫌淚盼以300萬元交保：對小孩做心理建設

狂追火車2.1公里…新竹「愛情車站」一度幾近廢站 曾姓夫妻認養重生

Rubin定案！黃仁勳狂讚台積 魏哲家笑回「會覺得要快買股票」

聽新聞
0:00 / 0:00

天價牛肉麵399元「比門前隱味還貴」！台中海洋館：食材講究份量足

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
四樓的主題餐廳設計簡約優雅，也是收攬夕陽的好地方。圖/摘自台中海洋館官網
四樓的主題餐廳設計簡約優雅，也是收攬夕陽的好地方。圖/摘自台中海洋館官網

延宕多時的台中海洋館終於開幕試營運，話題也多，從日前臉書廣告「上網填個資可免費入場」，經證實為假訊息後，館內餐廳牛肉麵399元也登上媒體，不少網友直呼「比盤子還盤」，「比星級飯店，甚至被稱為最難預約牛肉麵店門前隱味都還貴」，再度成為熱門話題。

耗資13億打造、占地約22.5公頃，高5層樓，同時也是中部第一座海生館，台中海洋館的最大特色為全台唯一全開放式設計，2樓企鵝展示區突破傳統封閉式觀賞模式，讓民眾能近距離欣賞海洋生物。館內也領先全台設有互動體驗區，包括以高美濕地為概念的涉水區。

開幕討論度高，從票價、停車場、參觀動線到餐飲都被逐一檢視。其中，餐廳菜單從設計風格到餐點價格都被網友大肆批評。有網友稱，「口味普、人員訓練不確實」，「光看到那個菜單我就一肚子火了」，也有網友分享，「不如去隔壁梧棲漁港吃」。網友並公開館內餐廳菜單價格，套餐389元起跳。

台中海洋館表示，餐點確實很澎湃，食材講究、份量也足，不少KOL開幕打卡照片也很美，「其實是蠻豐富的」。但也強調會與外包廠商溝通，並參酌周邊餐飲行情，再研議是否調整價格。

套餐價格相較周邊偏高，引起討論。圖／台中海洋館提供）
套餐價格相較周邊偏高，引起討論。圖／台中海洋館提供）
台中海洋館剛開幕話題多。圖/ 台中市政府提供
台中海洋館剛開幕話題多。圖/ 台中市政府提供

餐廳 海洋館 台中市

延伸閱讀

影／搶頭香！台中海洋館開幕首日人潮滿滿 館內充滿兒童笑聲

台中海洋館明開幕 7線齊發搭公車看企鵝

小火鍋CP值超高！他質疑為何比雞腿飯、牛肉麵便宜 內行：成本超低

台中海洋館票價遭民眾嫌太貴 除試營運首周 周末票房好

相關新聞

天價牛肉麵399元「比門前隱味還貴」！台中海洋館：食材講究份量足

延宕多時的台中海洋館終於開幕試營運，話題也多，從日前臉書廣告「上網填個資可免費入場」，經證實為假訊息後，館內餐廳牛肉麵3...

IKEA中元節限定！全球唯一「保庇蛋糕」限量趣味登場

農曆七月來臨難免心驚驚，那就到IKEA呷甜甜、壓壓驚！繼去年的「金紙蛋糕」引發搶拍熱潮，IKEA今年再度限量推出台灣限定...

新飯店搶先開箱！易遊網獨家首賣「福容徠旅澎湖」45折起 限時5天

福容大飯店旗下輕旅品牌「福容徠旅」，全新據點將於9/1插旗澎湖，易遊網搶先推出「福容徠旅澎湖」獨家首賣專案，今（22）日...

「最低0元入園」優惠延長至9月14日！海洋公園哥吉拉最終戰壓軸登場

花蓮遠雄海洋公園今（8/22）舉辦「哥吉拉主題日」，號召全國的哥吉拉與恐龍粉絲齊聚園區，凡裝扮或佩戴哥吉拉、恐龍相關元素...

早午餐第二客半價！台北美福大飯店加碼「訂情人餐享住宿4折」

七夕情人節倒數計時，台北美福大飯店GMT義大利餐廳於8月29日至31日晚間推出「Stand by Me 讓愛延續」優惠方...

年度最強！全台瘋《96分鐘》搶先上車 震撼大場面被讚媲美國際水準

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，將於9月5日引爆大銀幕。近日舉辦媒體試片，啜泣聲此起彼落，觀眾盛讚「心臟從頭到尾沒停過」、「今年最期待的國片！」。導演洪子烜表示希望觀眾在刺激場面之外，也能感受人性溫度。首次挑戰動作片的林柏宏全力以赴，與宋芸樺、李李仁真摯演出震撼人心，媒體更大讚「媲美國際水準！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。