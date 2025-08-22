天價牛肉麵399元「比門前隱味還貴」！台中海洋館：食材講究份量足

延宕多時的台中海洋館終於開幕試營運，話題也多，從日前臉書廣告「上網填個資可免費入場」，經證實為假訊息後，館內餐廳牛肉麵399元也登上媒體，不少網友直呼「比盤子還盤」，「比星級飯店，甚至被稱為最難預約牛肉麵店門前隱味都還貴」，再度成為熱門話題。

耗資13億打造、占地約22.5公頃，高5層樓，同時也是中部第一座海生館，台中海洋館的最大特色為全台唯一全開放式設計，2樓企鵝展示區突破傳統封閉式觀賞模式，讓民眾能近距離欣賞海洋生物。館內也領先全台設有互動體驗區，包括以高美濕地為概念的涉水區。

開幕討論度高，從票價、停車場、參觀動線到餐飲都被逐一檢視。其中，餐廳菜單從設計風格到餐點價格都被網友大肆批評。有網友稱，「口味普、人員訓練不確實」，「光看到那個菜單我就一肚子火了」，也有網友分享，「不如去隔壁梧棲漁港吃」。網友並公開館內餐廳菜單價格，套餐389元起跳。

台中海洋館表示，餐點確實很澎湃，食材講究、份量也足，不少KOL開幕打卡照片也很美，「其實是蠻豐富的」。但也強調會與外包廠商溝通，並參酌周邊餐飲行情，再研議是否調整價格。