新飯店搶先開箱！易遊網獨家首賣「福容徠旅澎湖」45折起 限時5天

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
福容大飯店旗下輕旅品牌「福容徠旅」再拓版圖，全新據點插旗澎湖，圖/易遊網提供
福容大飯店旗下輕旅品牌「福容徠旅」再拓版圖，全新據點插旗澎湖，圖/易遊網提供

福容大飯店旗下輕旅品牌「福容徠旅」，全新據點將於9/1插旗澎湖易遊網搶先推出「福容徠旅澎湖」獨家首賣專案，今（22）日起至8月26日快閃下殺45折起，不僅可搭配易遊網APP訂房折扣碼，最高可再現減400元，還有機會獲得「福容徠旅集團」聯合住宿券。

呼應澎湖海港的濱海風情，「福容徠旅澎湖」的建築外觀為藍白交織的郵輪造型，也是馬公市區鮮明獨特的全新地標。飯店鄰近馬公第三漁港，距馬公機場約15分鐘車程，至馬公港僅需5分鐘，交通便利。館內共規劃102間客房，延續品牌簡約溫潤的輕旅氛圍，融入澎湖海島風情元素，營造出舒適輕鬆的度假感。

易遊網「福容徠旅澎湖」獨家首賣專案下殺45折起，雙人入住「閱旅客房」平日每晚含稅3,300元起，再贈早午餐、粥品宵夜與飲品小點免費享用。欲安排周五至周日入住，專案每晚加價1,200元，連續假日則加價2,000元。

除了專案優惠，善用折扣碼保證還可買到最便宜。8月22日首賣第一天搭配易遊網「飯店週五狂歡日」，使用當日限定的APP訂房折扣碼，可享有最超值的優惠折扣：APP訂房輸入「FRIDAYS200」滿2,500元現折200元，或輸入「FRIDAYS400」滿5,000元現折400元。

若以三天兩夜的「福容徠旅澎湖」首賣優惠搭配400元折扣碼再折抵，平均每人每晚最低1,550元。旅客也可領取其他APP訂房折扣碼，包含單筆滿3,300元現折110元，或連住兩晚或連訂兩間折200元的折扣碼。相關資訊可查易遊網官網：https://www.eztravel.com.tw/

