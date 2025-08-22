「最低0元入園」優惠延長至9月14日！海洋公園哥吉拉最終戰壓軸登場

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
海洋公園今天舉辦哥吉拉主題日，號召全國的哥吉拉與恐龍免費入園。圖/海洋公園提供
海洋公園今天舉辦哥吉拉主題日，號召全國的哥吉拉與恐龍免費入園。圖/海洋公園提供

花蓮遠雄海洋公園今（8/22）舉辦「哥吉拉主題日」，號召全國的哥吉拉與恐龍粉絲齊聚園區，凡裝扮或佩戴哥吉拉、恐龍相關元素的遊客，就可享免費入園優惠。活動一早便吸引大批遊客排隊等候，門口也出現許多造型各異的恐龍大軍，場面熱鬧非凡。據園方統計，開園不到中午，入園人數已突破2千人，預估今日總入園人數可望達到4,500人。

今年暑假，海洋公園推出「2025海洋冰風暴5－怪獸聯盟最終戰」主題活動，不僅有高達10米、氣勢震撼全場的哥吉拉大型氣偶，園區人氣角色「冰怪 ICE」也現身與大小朋友互動，園區化身為怪獸聯盟的決戰戰場，大型水花派對結合音樂、舞蹈與沁涼水花，打造最歡樂的清涼派對。

為回饋遊客支持，園方也決定推出暑假優惠延長賽，優惠加碼延長至9月14日。包括暑期重磅推出的「學生青春價最低0元起」限時優惠，凡年滿13至22歲的學生族群，持動滋券全額支付購票，入園直接0元（若動滋券金額不足500元時，現場需補差價）。若出示有效學生證，也可享有青春價500元。這項限時專案也是海洋公園史上最狂學生優惠。

此外，同場加碼「大手牽小手、買大送小」親子優惠活動，只要在園區或遠雄海洋公園網路商城購買全票830元，即可免費攜帶一位12歲以下孩童入園，相當於「買大送小」的超值組合。

93軍人節即將到來。為向軍人致敬，也推出軍人專屬優惠。優惠期間自9月1日至9月14日，軍人本人持有效證件（包含現役軍人、退役軍人、軍校生及軍中行政人員）即可享免費，須搭配一人現場臨櫃購買699元票價。另外，加碼於9月3日當天，軍人本人可憑有效證件現場驗證後免費入園，同行者則可享優惠票399元（每位軍人最多可攜帶4人）。

海洋公園將於9月6日至11月2日推出年度特別活動「Halloween小鬼祭！」，為遊客帶來一場奇幻、驚喜的萬聖狂歡。今年的活動亮點，除有每日限定一場的戶外主題遊行「幽靈小鬼的狂歡舞會」外，還有萬聖限定搞怪餐點，讓味蕾與視覺一同感受濃濃的萬聖氛圍。萬聖節期間，人氣角色「骷髏MAN」將突襲探險島水族館，帶來每日兩場的限定演出「萬聖骷髏MAN餵食秀」。超人氣的親親海洋夜未眠活動也將推出主題式夜宿活動。

遠雄海洋公園-萬聖期間限定主題遊行。圖/海洋公園提供
遠雄海洋公園-萬聖期間限定主題遊行。圖/海洋公園提供

恐龍 派對 軍人節 海洋公園

