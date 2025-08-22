早午餐第二客半價！台北美福大飯店加碼「訂情人餐享住宿4折」

今夏台灣最受矚目的國際藝術大展「威廉．透納特展」，現正在中正紀念堂盛大展出，威廉．透納被英國民眾票選為「英國最偉大的畫家」，其肖像不僅被印在20英鎊紙鈔上，更被後世認為是印象派先驅，足見其在西洋藝術史上占有無可取代的關鍵地位。今年適逢威廉・透納誕生250週年，史上最大規模的威廉．透納全球巡迴展第三站，來到台灣展出，黑沃咖啡與展覽主辦單位攜手合作，推出兩款透納知名畫作限定咖啡杯身，讓台灣民眾在享受咖啡香的同時，也能沉浸在透納的藝術世界。8月22日起全台黑沃咖啡門市限量上市，重現「光之畫家-透納」跨時代的影響力。

2025-08-22 13:24