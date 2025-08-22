早午餐第二客半價！台北美福大飯店加碼「訂情人餐享住宿4折」
七夕情人節倒數計時，台北美福大飯店GMT義大利餐廳於8月29日至31日晚間推出「Stand by Me 讓愛延續」優惠方案，預訂雙人套餐加贈浪漫花束，用餐當日再享行政客房4折優惠、5,999元+10%。另外加碼贈12月31日前不限次數，GMT周末早午餐兩人同行一人半價優惠。
此外，如計畫攜手一生，下訂2026年6月前的婚宴，立刻贈萬元住宿券，可於優雅的GMT義大利餐廳舉辦精緻西式婚禮。
七夕甜蜜少不了甜點相伴，Moment café & bakery客座主廚西川健司，也帶來最嬌嫩的水蜜桃甜品，選用尺寸適中的加州水蜜桃，皮薄汁豐，去皮處理後，放在杏仁甜餅上，一刀切下，可看到加了卡士達的內餡，與紫紅彩的酸的野莓交織， 結合水蜜桃天然的的甜、底層的脆餅口感，適合雙人品嘗，每入480元，每日限量供應。
詳情可洽：02-7722-3399。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言