早午餐第二客半價！台北美福大飯店加碼「訂情人餐享住宿4折」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北美福大飯店GMT義大利餐廳推出「Stand by Me 讓愛延續」優惠方案，預訂雙人套餐加贈浪漫花束，用餐當日再享行政客房4折優惠。圖/台北美福提供
七夕情人節倒數計時，台北美福大飯店GMT義大利餐廳於8月29日至31日晚間推出「Stand by Me 讓愛延續」優惠方案，預訂雙人套餐加贈浪漫花束，用餐當日再享行政客房4折優惠、5,999元+10%。另外加碼贈12月31日前不限次數，GMT周末早午餐兩人同行一人半價優惠。

此外，如計畫攜手一生，下訂2026年6月前的婚宴，立刻贈萬元住宿券，可於優雅的GMT義大利餐廳舉辦精緻西式婚禮。

七夕甜蜜少不了甜點相伴，Moment café & bakery客座主廚西川健司，也帶來最嬌嫩的水蜜桃甜品，選用尺寸適中的加州水蜜桃，皮薄汁豐，去皮處理後，放在杏仁甜餅上，一刀切下，可看到加了卡士達的內餡，與紫紅彩的酸的野莓交織， 結合水蜜桃天然的的甜、底層的脆餅口感，適合雙人品嘗，每入480元，每日限量供應。

詳情可洽：02-7722-3399。

水蜜桃甜點。圖/台北美福提供
餐廳 飯店 義大利 水蜜桃 情人節 住宿券

