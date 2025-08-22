影／「當代樂坊」接力演出 桃園機場秀跨界音樂劇

快訊

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
桃機藝文活動今天熱鬧登場，「當代樂坊」本次演出內容包含「盤古開天序曲」、「戀戀桐花」、「站在高崗上」等曲目，並於「歡慶遊藝」中發送祈福糖果，讓藝術氛圍延伸至旅客之間。記者季相儒／攝影
桃園國際機場2025「翱翔天際 大Fun藝彩」藝文活動今天熱鬧登場，由「當代樂坊」接力演出跨界器樂劇場「舞躍國門・樂動世界」，以傳統樂器結合舞蹈與戲劇，展現台灣多元文化，為旅客帶來驚喜的藝術體驗，讓機場不只是轉運的空間，更是藝文交流的舞台。

成立於1994年的「當代樂坊」發跡於宜蘭，作品是台灣少數以傳統樂器融合舞蹈、戲劇、現代舞台美學及台灣民俗，曾獲澳洲阿德萊德藝穗節「最佳劇場獎」及「最佳肢體劇場獎」，並多次受邀出訪歐美與日本，為台灣文化外交的重要代表。

本次演出內容包含「盤古開天序曲」、「戀戀桐花」、「站在高崗上」等曲目，並於「歡慶遊藝」中發送祈福糖果，讓藝術氛圍延伸至旅客之間。

桃園機場公司表示，「翱翔天際 大Fun藝彩」藝文活動從今年7月至11月底將舉辦超過20場演出，涵蓋馬戲雜耍、器樂劇場及特技表演，旅客可至官網「探索遊趣」專區查詢更多資訊：https://www.taoyuan-airport.com/explorethefun/

