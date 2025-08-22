影／「當代樂坊」接力演出 桃園機場秀跨界音樂劇

桃園國際機場2025「翱翔天際 大Fun藝彩」藝文活動今天熱鬧登場，由「當代樂坊」接力演出跨界器樂劇場「舞躍國門・樂動世界」，以傳統樂器結合舞蹈與戲劇，展現台灣多元文化，為旅客帶來驚喜的藝術體驗，讓機場不只是轉運的空間，更是藝文交流的舞台。

成立於1994年的「當代樂坊」發跡於宜蘭，作品是台灣少數以傳統樂器融合舞蹈、戲劇、現代舞台美學及台灣民俗，曾獲澳洲阿德萊德藝穗節「最佳劇場獎」及「最佳肢體劇場獎」，並多次受邀出訪歐美與日本，為台灣文化外交的重要代表。

本次演出內容包含「盤古開天序曲」、「戀戀桐花」、「站在高崗上」等曲目，並於「歡慶遊藝」中發送祈福糖果，讓藝術氛圍延伸至旅客之間。