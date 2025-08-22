黑沃咖啡推出全球限量 「TURNER 2025透納展濾掛禮盒」

國際精品咖啡品牌黑沃咖啡(HWC Coffee)再度引領文化跨界風潮，攜手「威廉．透納特展」推出全球限量「TURNER 2025年透納展濾掛禮盒」，作為台北站限定的獨家商品。

黑沃咖啡執行長林佩霓表示，此次合作，不僅象徵黑沃品牌邁向國際藝術舞台的嶄新里程碑，更以精品咖啡風味為語彙，重新演繹透納經典畫作，打造結合視覺、嗅覺、味覺與情感記憶的五感饗宴。

不少熱愛藝術與咖啡的知名藝人，搶先品飲後也給予高度評價，直呼「一喝就能感受到畫作的氛圍」、「像是在用味蕾欣賞一場展覽」，稱其為「藝術與風味最細膩的結合之一」。由衷展現此跨界魅力所帶來的共鳴與共感。

威廉．透納特展自即日起至10月12日止，於台北中正紀念堂展出，為有史以來規模最盛大的透納真跡畫展，展出80件透納畫作與28件當代藝術作品。黑沃此次推出的濾掛禮盒，不僅為咖啡愛好者珍藏首選，更是藝術與生活美學的完美結合。

透納以其對色彩與光線的卓越掌握，生動描繪自然的變化與力量，獲有「光之畫家」美譽，他獨樹一幟的風格，不僅重新定義了「風景畫」，更顛覆了18世紀的傳統藝術，開創嶄新的浪漫主義視野。

林佩霓說，黑沃咖啡研發團隊深入研究其畫作構圖、色彩語言與精神內涵，首度以咖啡風味輪廓對應畫作意象進行感官翻譯，將透納在畫作上的靈感延伸到生活中的另一種美好體驗，在展覽之外也能細細品味。

每款咖啡對應一幅經典畫作，不僅是圖像的對照，更是風味、香氣與口感層次對應畫面情境的精準呼應。讓觀展不再止於視覺，更為這場藝術之旅，添上一抹溫潤的風味。

此次推出四幅經典與四款精品風味，從畫面走進味蕾的光影之旅。其中《嘆息橋、總督宮和海關大樓，威尼斯：卡納萊托的繪畫》-檸檬和韻藝伎濾掛。威尼斯晨霧中，夕光微透，畫作描繪出淡淡感傷與詩意。黑沃選用衣索比亞水洗藝伎豆，融合檸檬花、茉莉與橘子香氣，口感細膩清亮，宛如薄暮光影在舌尖流轉，詮釋透納的溫柔筆觸。

《布魯嫩，從琉森湖的視角：樣本習作》-莓香舞曲濾掛。晨光映照山城湖泊，畫面寧靜柔和。黑沃選用富含果香的酒香日曬豆，散發藍莓、草莓沙瓦與紅酒的奔放甜潤，如晨曦中的音符，喚醒味覺的靈動節奏。

《阿波羅和達芙妮的故事》-可可之夢濾掛。神話中的情感張力，在透納筆下轉化為動人筆觸。黑沃選用盧安達酒香日曬豆，融合了葡萄乾、酒釀巧克力與榛果香，濃烈而深邃，餘韻悠長，象徵情感的爆發與沉澱。