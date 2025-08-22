「威廉．透納特展」與黑沃咖啡跨界合作！限定咖啡杯身8月22日全台上市

今夏台灣最受矚目的國際藝術大展「威廉．透納特展」，現正在中正紀念堂盛大展出，威廉．透納被英國民眾票選為「英國最偉大的畫家」，其肖像不僅被印在20英鎊紙鈔上，更被後世認為是印象派先驅，足見其在西洋藝術史上占有無可取代的關鍵地位。今年適逢威廉・透納誕生250週年，史上最大規模的威廉．透納全球巡迴展第三站，來到台灣展出，黑沃咖啡與展覽主辦單位攜手合作，推出兩款透納知名畫作限定咖啡杯身，讓台灣民眾在享受咖啡香的同時，也能沉浸在透納的藝術世界。8月22日起全台黑沃咖啡門市限量上市，重現「光之畫家-透納」跨時代的影響力。

推出「藍色瑞吉山之日出」、「威尼斯—聖母安康聖殿」獨家設計

「威廉．透納特展」與黑沃咖啡合作的杯身，選擇了透納公認最傑出的作品之一、深受全球藝術迷喜愛的《藍色瑞吉山之日出》與《威尼斯—聖母安康聖殿》二幅鉅作進行設計。《藍色瑞吉山之日出》有「全世界最知名的水彩畫」之一美名，曾在2006年於倫敦佳士得拍賣以580萬英鎊被私人收藏家拍下，創下了英國史上水彩畫的最高拍賣紀錄，但英國政府為了不讓國寶級鉅作離開英國，隨即實施了出口禁令，並發起了全民募資，最終以約2億台幣天價成功將畫作留在英國。《藍色瑞吉山之日出》能在透納250歲誕辰之際在台首次亮相，具有重大意義，黑沃咖啡特別選定此幅畫作躍上杯身，希望讓台灣民眾不僅認識作品故事，更能在生活中貼近藝術文化！主辦單位聯合數位文創並表示：「《藍色瑞吉山之日出》將於台北站展出後就會回英國泰德美術館封存，將是 10年內最後一次公開展出，台灣民眾千萬不要錯過這次機會！」

黑沃咖啡合作杯身選定威廉．透納大作，亦獲封全世界最知名的水彩畫之一的《藍色瑞吉山之日出》打造合作杯身。圖／聯合數位文創提供

透納筆下的威尼斯風景，被眾多評論家認為是作品中最神奇且最富詩意的系列主題，透納擅長呈現威尼斯在不同時刻下截然不同的光線及氛圍，成為極少數能與這座水上都市獨特氣質產生共鳴的藝術家，受到後世盛讚。被選定為另一款杯身設計的畫作《威尼斯—聖母安康聖殿》將威尼斯畫得像仙境一般，朦朧迷人的運河連接宏偉建築，完全不像人間景致，躍上杯身的同時也帶出飄渺迷幻的威尼斯風情。

兩款超絕美的黑沃咖啡限定杯身，自8月22日起於黑沃咖啡全台門市上市（實際到貨依各門市送達時間為主），預計將造成藝術迷瘋搶，藝術愛好者們千萬不要錯過！

消費即享透納展購票優惠價450元 看完展還可收藏限定濾掛禮盒

本次合作除了限定咖啡杯身設計外，更推出了全球限量的「TURNER｜2025年透納展濾掛禮盒」作為台北站限定獨家商品。黑沃咖啡表示：「黑沃咖啡以最滋養肥沃的黑土為名，擁有專業烘豆技術與世界級品鑑流程，致力於孕育出最好的咖啡，注重每一次的咖啡體驗，一如本次展覽期盼觀眾能夠沉浸在透納畫中世界，像品味咖啡風味一般細膩地感受透納畫中光影、色彩，開創藝術與生活美學的完美結合。」濾掛咖啡包裝選擇了：《嘆息橋、總督宮和海關大樓，威尼斯：卡納萊托的繪畫》、《布魯嫩，從琉森湖的視角：樣本習作》、《阿波羅和達芙妮的故事》與《威尼斯聖喬治馬焦雷聖殿，從歐羅巴酒店（朱斯蒂尼安宮）望向巴辛諾，面向日落方向》，共四幅透納獨樹一幟的風景畫作，對應精四種精品咖啡風味，以畫作的配色、筆觸、創作精神與咖啡香做連結，僅限展覽期間在黑沃咖啡官網、全台門市與透納展覽商店銷售。

「威廉．透納特展」與黑沃咖啡合作台北站限定的獨家商品「TURNER｜2025年透納展濾掛禮盒」於黑沃咖啡官網、全台門市與展覽商店熱賣中。圖／聯合數位文創提供

「威廉．透納特展：崇高的迴響」即日起至10月12日在台北中正紀念堂展出，精選高達80幅透納最具代表性的畫作以及28件頂尖當代藝術家的作品，展覽商店還有眾多台灣站獨家限定商品，包括超人氣的帆布袋、完售再追加上架的雙面畫框與流沙磁鐵、超精緻的陶瓷杯墊，還有依照畫冊形象設計的精裝筆記本，挑戰大家的荷包極限！展覽期間，凡於黑沃咖啡官方網站、實體門市消費即可獲得展覽購票折價券，憑折價券至現場票亭購票享450元優惠價（原價500元），現省50元，詳情請上展覽官方網站查詢！

展覽期間凡於黑沃咖啡實體門市或線上商城消費，即可獲得展覽購票優惠券，於現場票亭購票享50元折扣。圖／聯合數位文創提供

「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏

展覽日期｜2025.6.27 - 10.12

展覽地點｜中正紀念堂1、2展廳

展覽時間｜每日10:00 - 18:00（17:00停止售票入場）

授權單位｜英國泰德美術館

主辦單位｜聯合數位文創