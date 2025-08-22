快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

年度最強！全台瘋《96分鐘》搶先上車 震撼大場面被讚媲美國際水準

聯合新聞網／ 聯合數位文創
宋芸樺「戀愛腦」《96分鐘》被林柏宏電到！李李仁拍戲壓力大靠滑板紓壓。圖／華影國際提供
宋芸樺「戀愛腦」《96分鐘》被林柏宏電到！李李仁拍戲壓力大靠滑板紓壓。圖／華影國際提供

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，將於9月5日引爆大銀幕。近日舉辦媒體試片，啜泣聲此起彼落，觀眾盛讚「心臟從頭到尾沒停過」、「今年最期待的國片！」。導演洪子烜表示希望觀眾在刺激場面之外，也能感受人性溫度。首次挑戰動作片的林柏宏全力以赴，與宋芸樺、李李仁真摯演出震撼人心，媒體更大讚「媲美國際水準！」

斥資1.6億元台幣打造的年度災難動作鉅獻《96分鐘》，集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等實力派演員，故事描述從台北開往高雄的高鐵列車遭遇炸彈威脅，將災難動作與人性抉擇推向極限。繼台北電影節開幕後，媒體試片，近400位觀眾座無虛席，現場緊張氛圍與淚水交織，映後全場掌聲如雷，觀眾更齊聲盛讚：「愛慘了！」、「心臟從頭到尾沒停過！」、「哭到妝都花了！」再度印證本片兼具娛樂張力與情感深度。監製鄒介中、導演洪子烜攜主演林柏宏、宋芸樺、李李仁出席映後，分享拍攝心路歷程。

廣受好評的《96分鐘》即將在9月5日全台上映。圖／華影國際提供
廣受好評的《96分鐘》即將在9月5日全台上映。圖／華影國際提供

林柏宏飾演肩負重任的拆彈專家，與宋芸樺、李李仁共同在驚險危機中掙扎求生，真摯演出震撼人心，被媒體譽為「年度最強災難鉅作」。洪子烜導演表示：「我們希望觀眾在體驗極限災難的同時，也能看見台灣電影在規格與情感上的突破。」監製鄒介中則自信喊話：「《96分鐘》是為戲院而生的作品，我們的誠意之作，絕對不會讓觀眾失望！」

《96分鐘》是台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作電影，全片以緊湊節奏與高張力場景營造沉浸感，震撼場面更被現場媒體大讚「媲美國際水準！」。首次挑戰動作片的林柏宏透露，為戲從零開始上了三個月武術課，拍攝時常常「全身痠到手都在抖！」宋芸樺則感性分享，多場與林柏宏的情緒重頭戲因真實通話而更顯動人，自稱上戲就會戀愛腦上身的她笑稱：「看他跳車那一刻真的被電到！」李李仁則表示，天天被困在車廂拍戲壓力爆表，只能靠在攝影棚狂溜滑板紓壓。三位主演異口同聲推薦觀眾必須進戲院體驗大銀幕震撼，林柏宏更強調：「《96分鐘》是屬於台灣的動作大片，請一定要呼朋引伴進戲院支持！」更多電影《96分鐘》相關資訊請洽官方FB官方IG

觀眾 電影 高鐵

延伸閱讀

劉品言懷男還是女　修杰楷不步宋芸樺後塵：不用知道

宋芸樺無預警暴雷劉品言寶寶性別　現場驚慌失措反應曝光

野生林柏宏被捕獲！現身香港迪士尼　合照打卡玲娜貝爾超嗨

《96分鐘》高鐵版《捍衛戰警》林柏宏、蔡凡熙車廂內玩命對決

相關新聞

年度最強！全台瘋《96分鐘》搶先上車 震撼大場面被讚媲美國際水準

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，將於9月5日引爆大銀幕。近日舉辦媒體試片，啜泣聲此起彼落，觀眾盛讚「心臟從頭到尾沒停過」、「今年最期待的國片！」。導演洪子烜表示希望觀眾在刺激場面之外，也能感受人性溫度。首次挑戰動作片的林柏宏全力以赴，與宋芸樺、李李仁真摯演出震撼人心，媒體更大讚「媲美國際水準！」

「威廉．透納特展」與黑沃咖啡跨界合作！限定咖啡杯身8月22日全台上市

今夏台灣最受矚目的國際藝術大展「威廉．透納特展」，現正在中正紀念堂盛大展出，威廉．透納被英國民眾票選為「英國最偉大的畫家」，其肖像不僅被印在20英鎊紙鈔上，更被後世認為是印象派先驅，足見其在西洋藝術史上占有無可取代的關鍵地位。今年適逢威廉・透納誕生250週年，史上最大規模的威廉．透納全球巡迴展第三站，來到台灣展出，黑沃咖啡與展覽主辦單位攜手合作，推出兩款透納知名畫作限定咖啡杯身，讓台灣民眾在享受咖啡香的同時，也能沉浸在透納的藝術世界。8月22日起全台黑沃咖啡門市限量上市，重現「光之畫家-透納」跨時代的影響力。

黑沃咖啡推出全球限量 「TURNER 2025透納展濾掛禮盒」

國際精品咖啡品牌黑沃咖啡(HWC Coffee)再度引領文化跨界風潮，攜手「威廉．透納特展」推出全球限量「TURNER ...

dtto friends台味早餐主題店快閃登場 3大打卡景點、變色傘超神奇必收

今年夏天最萌的台味早餐風潮正式開張！深受年輕世代喜愛的原創IP「dtto friends」，即日起至10月12日在台北松...

福容插旗澎湖！全連鎖第19家分店 9月1日正式迎客

全台最大的星級連鎖飯店集團「福容大飯店」也在澎湖插旗!全連鎖的第19家、福容徠旅品牌的第6家「福容徠旅澎湖」，將在9月1...

新北檢測市售10款涼感衣 2件涼感未達產業標準、7件小於宣稱值

氣溫節節升高，涼感衣成為炎夏熱銷商品，但各品牌涼感衣價格落差大，效果也不一。新北市府消保官委託全國公證檢驗公司針對市售1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。