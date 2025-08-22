年度最強！全台瘋《96分鐘》搶先上車 震撼大場面被讚媲美國際水準

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，將於9月5日引爆大銀幕。近日舉辦媒體試片，啜泣聲此起彼落，觀眾盛讚「心臟從頭到尾沒停過」、「今年最期待的國片！」。導演洪子烜表示希望觀眾在刺激場面之外，也能感受人性溫度。首次挑戰動作片的林柏宏全力以赴，與宋芸樺、李李仁真摯演出震撼人心，媒體更大讚「媲美國際水準！」

斥資1.6億元台幣打造的年度災難動作鉅獻《96分鐘》，集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等實力派演員，故事描述從台北開往高雄的高鐵列車遭遇炸彈威脅，將災難動作與人性抉擇推向極限。繼台北電影節開幕後，媒體試片，近400位觀眾座無虛席，現場緊張氛圍與淚水交織，映後全場掌聲如雷，觀眾更齊聲盛讚：「愛慘了！」、「心臟從頭到尾沒停過！」、「哭到妝都花了！」再度印證本片兼具娛樂張力與情感深度。監製鄒介中、導演洪子烜攜主演林柏宏、宋芸樺、李李仁出席映後，分享拍攝心路歷程。

廣受好評的《96分鐘》即將在9月5日全台上映。圖／華影國際提供

林柏宏飾演肩負重任的拆彈專家，與宋芸樺、李李仁共同在驚險危機中掙扎求生，真摯演出震撼人心，被媒體譽為「年度最強災難鉅作」。洪子烜導演表示：「我們希望觀眾在體驗極限災難的同時，也能看見台灣電影在規格與情感上的突破。」監製鄒介中則自信喊話：「《96分鐘》是為戲院而生的作品，我們的誠意之作，絕對不會讓觀眾失望！」