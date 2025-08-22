快訊

dtto friends台味早餐主題店快閃登場 3大打卡景點、變色傘超神奇必收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
神秘大冰奶儀式景點現場找一找。圖／dtto friends提供
今年夏天最萌的台味早餐風潮正式開張！深受年輕世代喜愛的原創IP「dtto friends」，即日起至10月12日在台北松山文創園區男澡堂打造限定主題快閃店《SAUGY BRUNCH》。以台式早餐店為靈感，現場結合鐵板漢堡、大冰奶、土司夾蛋等熟悉元素，營造既親切又療癒的氛圍，邀請粉絲們走進一場既可愛又充滿台灣日常感的早晨體驗。

這次快閃店由人氣角色「Saugy腸太郎」領軍，更帶來首次亮相的新成員「小肉豆」，化身料理小幫手，與Hoya好鴨、Dinu狗狗一同現身，場景又萌又好拍，還有超多周邊商品等你入手。

活動現場設計3大主題打卡區，從熱鬧的煎臺到戶外早餐趴，再到隱藏彩蛋的廁所區，都化身為趣味滿點的拍照場景。其中廁所更重現「腸太郎喝完大冰奶後的神秘儀式」，成為大冰奶愛好者的隱藏景點。除了沉浸式場景體驗，現場也推出超過30款全新周邊商品，以早餐盒與餐點造型為設計靈感，包含絨毛吊飾、盲抽徽章、摺疊傘、飲料提袋等，只有在現場才買得到，其中一款腸太郎摺疊傘傘面淋雨還會變色，幫你趕走下雨天的壞心情，非常值得入手。

活動期間更規劃4大活動：包含滿額贈壓克力立牌、社群打卡即贈限量書籤票卡、加入LINE好友即可參加小卡抽抽樂，以及最受期待的角色見面會。8月23日、10月4日與10月10日指定時段，粉絲有機會近距離與Dinu狗狗和Hoya好鴨互動，當日消費有機會取得號碼牌、獲得拍立得留念。把握暑假尾聲，趕快來體驗台味早餐與可愛角色的跨界結合。

📍dtto friends快閃主題店《SAUGY BRUNCH》

時間：即日起至10月12日 11:00～18:30

地點：台北松山文創園區男澡堂

現場推出超過30款全新周邊商品，以早餐盒與餐點造型為設計靈感。圖／dtto friends提供
針織提袋＆絨毛徽章。圖／dtto friends提供
現場推出超過30款全新周邊商品，以早餐盒與餐點造型為設計靈感。記者黃筱晴／攝影
新角色小肉豆。記者黃筱晴／攝影
現場推出超過30款全新周邊商品，以早餐盒與餐點造型為設計靈感。記者黃筱晴／攝影
現場推出超過30款全新周邊商品，以早餐盒與餐點造型為設計靈感。記者黃筱晴／攝影
當日不限消費金額並加入FANFANS粉粉LINE好友，即可參加小卡抽抽樂。圖／dtto friends提供
《SAUGY BRUNCH》台式煎臺必打卡。記者黃筱晴／攝影
喚醒童年回憶的拍拍尺。圖／dtto friends提供
當日單筆消費滿額，即可獲得超可愛拼組壓克力立牌。圖／dtto friends提供
dtto friends主題快閃店《SAUGY BRUNCH》台式早餐店松菸正式開張。圖／dtto friends提供
戶外早餐趴打卡區。圖／dtto friends提供
