福容插旗澎湖！全連鎖第19家分店 9月1日正式迎客

全台最大的星級連鎖飯店集團「福容大飯店」也在澎湖插旗!全連鎖的第19家、福容徠旅品牌的第6家「福容徠旅澎湖」，將在9月1日營運，即日起開放訂房。9月、10月開幕慶期間，每房含兩客早餐最低3300元起，福容家會員再享折扣，最低每間只要2904元起。

看好澎湖觀光發展，「福容徠旅澎湖」外觀形似小型郵輪，呼應福容淡水漁碼店的大郵輪造型。樓高8層，地下1層，共有102間房。飯店距離馬公第三漁港只要5分鐘車程，從機場到飯店也只要15分鐘。整棟飯店歷時三年多，耗資五億建造。

空間設計上，擷取澎湖當地地貌特色及物產，透過設計手法轉化運用於材質及空間形體之中。大廳的色彩，則是融合澎湖海域藍、沙岸灰白、玄武岩黑、夕陽黃與珊瑚紅等色調，象徵島嶼風貌與活力。入口迎賓打卡牆以船舵、魚群、貝殼、仙人掌花等元素，打造專屬「澎湖風情」的藝術裝置，成為旅客拍照打卡的最佳亮點。

澎湖每年吸引上百萬名國內外旅客，夏季人潮更是佔全年六成。事實上，澎湖四季各有風情，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處一直致力推廣「四季主題旅遊」。

春天賞鷗、夏天體驗石滬，到了秋冬，欣賞壯麗的玄武岩地景，或探索文化聚落之美。每年9-11月推出的「秋奇岩季」，帶領遊客走訪池東、池西玄武岩地貌及網美必拍的「小池雙曲橋」、傳統閩式建築保存完整的「二崁聚落保存區」，以及被譽為「小希臘」的外垵漁港，都是秋冬必訪景點。

而在花火節之後，澎管處緊接著推出「2025澎湖追風音樂燈光節」，今年邁入第九屆，以「海島樂園」為主題，串聯音樂、燈光藝術、旅遊、優惠四大主軸，打造秋季最強觀光品牌。舞台展演活動自8月29日至9月26日連續五週晚間，於觀音亭盛大舉辦演唱會，總計邀請超過20組實力與人氣兼具的藝人輪番開唱，包括，玖壹壹、ENERGY、溫嵐、TRASH、麋先生、滅火器，以及在韓國出道的台灣男團SEVENTOEIGHT等，都將接力嗨翻九月連續四週的周五夜晚，熱力不斷。

除了音樂表演，今年的燈光藝術展演「光島盛典」也全面升級，展期自8月29日至11月2日，導入光影互動科技與藝術燈飾，讓夜晚的觀音亭搖身一變為夢幻光感島嶼，邀請旅客沉浸在最浪漫的海島夜色中。

適逢「澎湖秋瘋季」十週年，澎管處更特別規劃「秋瘋好禮四重送活動」，結合秋季系列活動盛事，包含「2025澎湖國際沙灘狂想曲」、「2025澎湖追風音樂燈光節」、「2025澎湖跳島自行車嘉年華」以及「2025菊島澎湖跨海馬拉松」，活動期間自8月1日至11月2日，透過觀光圈攜手超過180家特約商家共同響應，整合食、宿、遊、購、行五大主題，總價值超過百萬元的豐富好禮提供抽獎。

一起來澎湖SING嗨風、賞光影、吃美食、聽音樂，盡情享受最浪漫的海島時光，在光裡遇見澎湖最迷人的樣子，無論白天或夜晚，都能用不同方式體驗澎湖。