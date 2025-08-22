快訊

台灣烤番薯！ 未來1周高溫「非常驚人」 氣象署示警內湖今恐飆38度

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

新北檢測市售10款涼感衣 2件涼感未達產業標準、7件小於宣稱值

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市檢測市售10款涼感衣，2件涼感未達國家標準。圖／新北市法制局消費者保護官室提供
新北市檢測市售10款涼感衣，2件涼感未達國家標準。圖／新北市法制局消費者保護官室提供

氣溫節節升高，涼感衣成為炎夏熱銷商品，但各品牌涼感衣價格落差大，效果也不一。新北市府消保官委託全國公證檢驗公司針對市售10款涼感衣檢測，所有樣品偶氮色料及游離甲醛檢測均符合規定，但「瞬間涼感」效果部分有2件未達產業標準，7件檢測結果小於網頁宣稱數值；而商品標示部分則有6件商品不符規定。

新北消保官指出，本次檢測是依照市面上業者常標榜通過之FTTS-FA-019「織物瞬間涼感驗證規範」作為檢測標準，合格標準為針織物的瞬間涼感熱流量（Q-max）需大於或等於0.130W/cm²，梭織物需大於或等於0.170W/cm²。

消保官指出，10件樣品中有2件涼感效果未達產業標準，包括五餅二魚服飾的「DryPRO空氣機能衣涼感衣 排汗衫 排汗衣 重磅短T 運動上衣」與質著有限公司的「造型剪裁涼感TEE」，前者已刪除宣稱涼感廣告，後者已下架無販售。

另有8件涼感效果達產業標準，但其中7件檢測結果小於商品網站或包裝上宣稱數值，已請相關業者依消費者保護法規定，於銷售網頁或包裝上，提供正確充分商品資訊。

新北市經發局也依據商品標示法及服飾標示基準查核樣品標示內容，發現有6件樣品標示不全，包括未標示進口商資訊、產地、成分及洗燙處理方法等，已由經發局函請境內業者限期改正，並已全部改正完畢，同時將新北境外業者違規案件移請外縣市政府輔導業者限期改正。

消保官提醒，選購涼感衣時應注意檢視標示是否完整，如製造商、尺寸、產地、成分及洗滌方式等是否清楚載明。其次選購時可參考是否標示經FTTS-FA-019等專業驗證，並應瞭解涼感原理及使用建議，才能穿得安心又舒適，共度炎炎夏日。

新北市檢測市售10款涼感衣，2件涼感未達國家標準。圖／新北市法制局消費者保護官室提供
新北市檢測市售10款涼感衣，2件涼感未達國家標準。圖／新北市法制局消費者保護官室提供

產地 消保官

延伸閱讀

新美館「關係場域：90年代新北文化地景」重返90年代，新北前衛藝術熱潮再現

計程車行經新北連接北市華江橋 自撞分隔島車頭全毀

新北三芝社區巴士汰舊換新 乘坐感受更友善舒適

新北瑞芳吉慶里打造環境美學 浮球變身「小小兵」吸睛又環保

相關新聞

dtto friends台味早餐主題店快閃登場 3大打卡景點、變色傘超神奇必收

今年夏天最萌的台味早餐風潮正式開張！深受年輕世代喜愛的原創IP「dtto friends」，即日起至10月12日在台北松...

福容插旗澎湖！全連鎖第19家分店 9月1日正式迎客

全台最大的星級連鎖飯店集團「福容大飯店」也在澎湖插旗!全連鎖的第19家、福容徠旅品牌的第6家「福容徠旅澎湖」，將在9月1...

新北檢測市售10款涼感衣 2件涼感未達產業標準、7件小於宣稱值

氣溫節節升高，涼感衣成為炎夏熱銷商品，但各品牌涼感衣價格落差大，效果也不一。新北市府消保官委託全國公證檢驗公司針對市售1...

侯布雄副主廚梁維維七夕帥氣上菜 限定情人節套餐僅此一天

因為「長得太帥」而爆紅的侯布雄法式餐廳（L'ATELIER de Joël Robuchon）副主廚梁維維，近日成為社群...

有行旅／秋遊日本山形 泡湯賞楓

日本山形縣位於東北地方最西部，有一百多座溫泉，擁日本百大名山「藏王山」、「月山」等山脈，被譽為日本聖山之域。跟著有行旅登...

王品「尬鍋」高雄、嘉義店熄燈轉型！下一間「接手品牌」曝光了

想吃要快！王品集團旗下的台式鍋物「尬鍋」，近期傳出「高雄富民店」即將結束營業的消息，另外連「嘉義垂楊店」也驚傳恐將同步落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。