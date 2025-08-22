新北檢測市售10款涼感衣 2件涼感未達產業標準、7件小於宣稱值

氣溫節節升高，涼感衣成為炎夏熱銷商品，但各品牌涼感衣價格落差大，效果也不一。新北市府消保官委託全國公證檢驗公司針對市售10款涼感衣檢測，所有樣品偶氮色料及游離甲醛檢測均符合規定，但「瞬間涼感」效果部分有2件未達產業標準，7件檢測結果小於網頁宣稱數值；而商品標示部分則有6件商品不符規定。

新北消保官指出，本次檢測是依照市面上業者常標榜通過之FTTS-FA-019「織物瞬間涼感驗證規範」作為檢測標準，合格標準為針織物的瞬間涼感熱流量（Q-max）需大於或等於0.130W/cm²，梭織物需大於或等於0.170W/cm²。

消保官指出，10件樣品中有2件涼感效果未達產業標準，包括五餅二魚服飾的「DryPRO空氣機能衣涼感衣 排汗衫 排汗衣 重磅短T 運動上衣」與質著有限公司的「造型剪裁涼感TEE」，前者已刪除宣稱涼感廣告，後者已下架無販售。

另有8件涼感效果達產業標準，但其中7件檢測結果小於商品網站或包裝上宣稱數值，已請相關業者依消費者保護法規定，於銷售網頁或包裝上，提供正確充分商品資訊。

新北市經發局也依據商品標示法及服飾標示基準查核樣品標示內容，發現有6件樣品標示不全，包括未標示進口商資訊、產地、成分及洗燙處理方法等，已由經發局函請境內業者限期改正，並已全部改正完畢，同時將新北境外業者違規案件移請外縣市政府輔導業者限期改正。