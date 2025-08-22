聽新聞
侯布雄副主廚梁維維七夕帥氣上菜 限定情人節套餐僅此一天

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
經典蟹肉 Oscietra魚子醬。圖／侯布雄法式餐廳提供
因為「長得太帥」而爆紅的侯布雄法式餐廳（L'ATELIER de Joël Robuchon）副主廚梁維維，近日成為社群熱門話題，不少網友笑稱「這麼帥的主廚，根本是偶像明星」。適逢七夕情人節（8月29日）即將到來，侯布雄宣布將於當天推出一日限定七夕情人節套餐，由副主廚梁維維親自操刀，為戀人打造一場如星光般細膩閃耀的節慶饗宴。

本次七夕情人節套餐揉合夏季色彩與味覺想像，選用北海道干貝、緬因龍蝦、香料燉鴨腿與香草風味雞胸等豐富食材，結合法國經典元素如康提起司焗烤、香檳泡沫與大溪地香草奶油，打造一場味蕾與情感的對話。此限定套餐售價每人每套6,980元＋10%。

「經典蟹肉 Oscietra魚子醬」以鮮甜的帝王蟹肉為基底，覆上以龍蝦高湯費時熬煮出的晶瑩高湯凍，凝結出深邃的海洋風味。最上層鋪滿Oscietra 魚子醬，鮮鹹在口中交織，帶來極致優雅的味蕾驚喜。

「北海道干貝襯南瓜慕斯佐檸檬草醬」將北海道干貝香煎至外層微焦、內裡鮮嫩，再以綿密細膩的南瓜慕斯襯底，檸檬草醬的清新芳香為整體注入亮點，使干貝的鮮美與南瓜的柔和相得益彰。

「康提起司水管麵鑲香料燉鴨腿」將鴨腿肉以多種香料慢燉，填入水管麵中使其吸收豐厚肉汁，覆上康提起司焗烤至金黃酥脆，入口之際，鴨肉濃郁脂香在嘴中綻放，又融合麵體的柔滑與乳酪的鹹香，層層遞進，口齒留香。

「緬因龍蝦與豬蹄肉佐法國黃酒醬」以緬因龍蝦搭配慢燉至入口即化的豬蹄肉，佐以法國黃酒 Château Chalon 醬汁，酒香深沉細緻，襯托出海味與肉香，整體層次更臻圓融優雅。

「雞胸肉佐鴨肝乳化醬及黑松露」以低溫蒸煮的雞胸肉，搭配乳化鴨肝醬，表層以黑松露醬條紋勾勒香氣層次，散發優雅松露芳香。佐以濃縮肉汁（jus）增添深度，讓鴨肝的醇厚與松露香氣交織出優雅雋永的風味。

甜點「糖脆白蘭地酒漬櫻桃佐大溪地香草奶油」手工糖球包覆白蘭地醃漬櫻桃，酸甜果香中透出淡雅酒氣，細緻柔滑大溪地香草奶油點綴其間。吃的時候輕輕一敲，糖球瞬間脆裂，酸甜與馥郁香氣層層展開，在舌尖交融回盪，為這場七夕情人饗宴劃下優雅迷人的句點。

雞胸肉佐鴨肝乳化醬及黑松露。圖／侯布雄法式餐廳提供
緬因龍蝦與豬蹄肉佐法國黃酒醬。圖／侯布雄法式餐廳提供
侯布雄法式餐廳副主廚梁維維帥氣的外型，近日在社群媒體引發熱議。圖／侯布雄法式餐廳提供
康提起司水管麵鑲香料燉鴨腿。圖／侯布雄法式餐廳提供
侯布雄法式餐廳副主廚梁維維，將在七夕獻上一日限定情人節套餐。圖／侯布雄法式餐廳提供
糖脆白蘭地酒漬櫻桃佐大溪地香草奶油。圖／侯布雄法式餐廳提供
北海道干貝襯南瓜慕斯佐檸檬草醬。圖／侯布雄法式餐廳提供
