王品「尬鍋」高雄、嘉義店熄燈轉型！下一間「接手品牌」曝光了

想吃要快！王品集團旗下的台式鍋物「尬鍋」，近期傳出「高雄富民店」即將結束營業的消息，另外連「嘉義垂楊店」也驚傳恐將同步落幕，引起網友們的熱烈討論。對此，王品也表示，該兩間分店均是調整營運政策，未來將會轉為「聚 日式鍋物」承接，請大家繼續支持。隨著新計畫曝光，也代表「聚」繼過去的嘉義耐斯店後，又將要重新回「嘉」。

王品旗下的「尬鍋」自2021年5月於台北西門町商圈開幕，主打「金銀蒜頭蛤蜊炒雞湯」、「剝皮辣椒炒雞湯」等台式湯頭火鍋，還有雙拼肉盤作為特色，獲得不少消費者青睞。隨著尬鍋逐漸發展，包括桃園中壢、嘉義、高雄等地均有分店，目前全台共計5間門市。

近日，位於高雄的「尬鍋 高雄富民店」驚傳將於8月31日熄燈，另外「尬鍋 嘉義垂楊店」在訂位網站上，也出現9月份長時間店休的狀態，因此引起網友討論，擔心將一次連收兩間分店。

對此，王品回應表示，嘉義和高雄兩家尬鍋門店都將調整營運模式，目前營運至9月15日。之後將由同屬王品集團的「聚 日式鍋物」承接原店址，為兩地的鄉親朋友服務，也請大家繼續支持。

王品並指出，截至2025年7月底為止，王品集團同比增加8家門店，下半年將加快展店腳步，預計再開近20家新店。