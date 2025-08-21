Pixel 10系列新機發表5大亮點必知 香堤大道快閃店打卡體驗抽超萌吊飾

Google正式發表Pixel 10系列新機，包含Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro Fold，同步推出第4代智慧手錶Pixel Watch 4及無線藍牙耳機Pixel Buds 2a。Google在台灣也同步亮相全系列新品與全新配色，並已即刻於Google商店、指定電信與線上通路開放預購，其中Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL將於8月28日正式上市，Pixel 10 Pro Fold則預計於稍晚10月9日開始出貨。

此次Pixel 10在台灣共推出曜石黑、冰霜紫、香茅綠、靛藍色4款顏色，冰霜紫比Pixel 9a鳶尾紫稍微再淡一些，超飽和的靛藍色則是今年科技圈大勢色，香茅綠有點過度搶眼，適合高調風格的民眾。

6.3吋的Pixel 10 Pro和6.8吋的Pixel 10 Pro XL則是推出曜石黑、陶瓷米、月岩灰、綠玉色4款顏色，綠玉色實際看顏色更淺一些，跟Pixel 10 Pro Fold同色的月岩灰則出乎意料是好感度首選。

本次升級幅度可說是歷代最大，不論AI體驗、拍照功能、耐用性或充電方式，都帶來令人驚喜的突破，以下5大亮點不可錯過。

全新Tensor G5 晶片

Pixel 10系列皆搭載Google自研的Tensor G5晶片，效能躍進帶來更快更順暢的操作體驗。這款晶片由Google DeepMind共同設計開發，率先運行最新的Gemini Nano模型，讓更多生成式AI功能能直接在手機上運行，協助處理生活大小事。

Pixel 10也有3鏡頭系統

數字系列不再少1顆靜頭，包含全新的5倍望遠鏡頭，支援自動對焦。搭配AI驅動的「超解析變焦」，可實現最高20倍望遠，拍遠景更輕鬆，捕捉更多細節。

全新「拍照指導」功能

運用Gemini模型，可依照個人需求提供構圖與取景建議，就像身邊隨時帶著攝影大師。不論是新手還是攝影玩家，都能透過它找到靈感，拍出專屬於自己的精彩瞬間。

Pixel 10 Pro Fold首度取得IP68防塵防水認證

為了讓摺疊機使用更安心，不只有IP68，更搭載航太級材質打造的高強度轉軸，摺疊壽命長達10年。螢幕升級為Super Actua Flex面板，正面螢幕和背蓋均為Gorilla Glass Victus 2保護玻璃，更抗摔耐刮。

搭載全新Pixelsnap磁吸技術

意料之外的小驚喜，就是Pixel 10系列全面導入全新Pixelsnap技術，內建Qi2無線充電，簡單來說就是Pixel版MagSafe，無論是充電座、指環支架或各式磁吸配件，都能輕鬆搭配使用。