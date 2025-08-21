台北30年老字號雅室牛排 首度跨出北台灣、插旗台中七期

台北市老字號牛排館之一、創立於1994年的雅室牛排，除仁愛路圓環店外，於2020年成立大直店、2024年進軍桃園藝文特區；今年8月，雅室牛排更首度跨出北台灣、插旗台中七期，在前王品集團「The Wang」舊址，創設全台第四家店。

雅室牛排二代接班人董事長范碩芬表示，「父親不斷提醒拓展分店的時候，選址最為重要」，因此選擇成熟並具消費力的七期商圈作為首選，希望雅室牛排在未來能夠服務更多喜歡經典美味的饕客。

雅室牛排根據對台中市場的觀察，在台中七期店菜單中加入消費者喜愛的精選海鮮，更推出台中店限定菜品。「奶油溫鮑魚」選用新鮮九孔鮑，保留海味與彈嫩口感，佐以特調醬汁，風味細膩柔潤。「蟹肉龍蝦湯」選用波士頓龍蝦細火慢熬，以法式傳統工法呈現濃郁與細膩風味。

在牛排方面，有「經典雅室牛排」、「美國Prime牛小排」、「美國Prime肋眼牛排」、「美國CAB安格斯黑牛老饕牛排」等多種品項；其中「經典雅室牛排」選用附有濃郁香氣與口感的沙朗部位，經「雙火工法」（先上煎台再烤）烹調，造就外酥內嫩口感。此外，台中七期店亦推出全台限定「澳洲和牛乾式熟成35天波特丁骨牛排」，此澳洲金牌和牛為日本和牛與澳洲安格斯黑牛的混種，油花均勻、肉質細膩，帶有濃郁香氣的同時卻不膩口，經乾式熟成後更添獨特堅果香氣。

在甜點方面，台中店特別推出「葡式半熟蜂蜜蛋糕」，吃起來外層微焦、內裡濕潤，佐以新鮮水果與現打鮮奶油，口感細緻、層次豐富。「經典雅室手工布丁」，更是雅室牛排多年來不敗的人氣之選。

在價位部分，根據Inline訂位系統所顯示的菜單，單人牛排套餐依照不同部位與份量，價位在1980元＋10%至2480元＋10%之間，套餐皆包括兩款麵包、湯品、前菜、甜點、飲品。除牛排套餐外，也有海鮮、豬、羊、素食等多款主菜選擇。另供應多款雙人分享餐，雙人價位在5780元＋10%至6180元＋10%之間，三人派對餐售價7980元＋10%。除套餐外，也有單點菜單。

在平日午間，餐廳也供應商業午餐套餐，「經典雅室牛排」6盎司套餐720元＋10%，包括兩款麵包、沙拉、湯品、飲品；另有鮮活龍蝦義大利麵、季節時令鮮魚…等多款主餐可選擇，滿足多元化的商業午餐需求。