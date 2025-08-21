快訊

睽違5年！虎航「2025 tigerrun」11月29日開跑 現場再抽100張來回機票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
20250821 2025tigerrun以全新主題「山海聲浪vibes」重磅登場。圖／虎航提供
20250821 2025tigerrun以全新主題「山海聲浪vibes」重磅登場。圖／虎航提供

暌違5年，台灣虎航今宣布將再度舉辦路跑活動「2025 tigerrun」，並於11月29日（周六）於北市大佳河濱公園盛大回歸。今年以「山海聲浪 vibes」主題登場，結合路跑、音樂、國際旅行3大元素，並將抽出100張虎航指定航點來回機票，明中午12時起開放網路報名，提供3.5K與10K兩組賽程，總計2900位名額，額滿截止。

台灣虎航規畫「報名虎利」方案，所有參賽者皆可獲得報名費全額折抵的機票回饋金，且活動當天還將抽出100張虎航指定航點來回機票；另外，9月10日前完成報名並繳費，就有機會可以抽到超值早鳥禮。

虎航表示，今年活動以「山海聲浪 vibes」為主題，將賽道化身為一趟沉浸式的環遊世界旅程，跑者將沿途穿越「國家主題音樂區」，每區皆以當地特色音樂營造專屬氛圍，從山嵐到浪潮，感受跨越國界的節奏律動。

除了聽覺饗宴，補給站更精心準備各航點的代表美食，將異國風味化為賽道上的能量來源，讓參賽者在補水之餘，也能用味蕾完成一次旅行。

2025 tigerrun也規畫「山海市集 Chill 樂園」，為跑者打造賽後放鬆的理想天地，現場匯集小農手搖飲、氣泡水與啤酒攤位，搭配草坪野餐區的悠閒氛圍與山海市集的異國美食。

樂園內安排多元互動體驗，包含「不插電 Fun 區」與「台虎塗鴉區」，邀請親子一同攜手挑戰趣味遊戲，闖關成功的參與者還能將豐富獎品帶回家。

此外，虎航還邀請2組人氣音樂卡司熱力開唱，由BOOM！怪物星人、Ray黃霆睿帶來演出，2組卡司賽事後輪番登場。

2025 tigerrun為參賽者準備豐富的贈品，包含2025 tigerrun紀念衫與精美的完賽獎牌，獎牌採用象徵台灣虎航精神的「虎斑尾翼」造型設計，展現獨特品牌風格。此外，還推出台灣虎航xTHERMOS膳魔師聯名輕水瓶，兼具實用與收藏價值。

20250821 邀請BOOM！怪物星人（圖）和Ray 黃霆睿兩組人氣音樂卡司熱力開唱。圖／相映音樂提供
20250821 邀請BOOM！怪物星人（圖）和Ray 黃霆睿兩組人氣音樂卡司熱力開唱。圖／相映音樂提供
20250821 邀請BOOM！怪物星人和Ray 黃霆睿（圖）2組人氣音樂卡司熱力開唱。圖／相映音樂提供
20250821 邀請BOOM！怪物星人和Ray 黃霆睿（圖）2組人氣音樂卡司熱力開唱。圖／相映音樂提供

暌違5年，台灣虎航今宣布將再度舉辦路跑活動「2025 tigerrun」，並於11月29日（周六）於北市大佳河濱公園盛大...

