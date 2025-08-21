快訊

台灣也將開賣！凱特布蘭琪出任UNIQLO全球品牌大使 同款襯衫掀關注

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO正式宣布邀請凱特布蘭琪擔任最新全球品牌大使。圖／UNIQLO提供
UNIQLO正式宣布邀請凱特布蘭琪擔任最新全球品牌大使。圖／UNIQLO提供

UNIQLO今日於東京宣布，正式邀請凱特布蘭琪（Cate Blanchett） 擔任最新全球品牌大使，消息一出也讓全球UNIQLO的使用者相當驚喜，並紛紛打聽影后身上那件襯衫來頭。

凱特布蘭琪身上這件襯衫為UNIQLO : C 2025秋冬系列女裝棉質立領襯衫式外套一件台幣1,290元就可買到影后同款，台灣預計9月上旬發售。UNIQLO製作的LifeWear雜誌第十三期特別收錄凱特布蘭琪深度專訪，探討她的LifeWear哲學，8月29日全台店舖免費發送，數量有限送完為止。

凱特布蘭琪除了演藝成績傲人，是奧斯卡金像獎、英國電影學院獎（BAFTA）及金球獎得主，她也長期投身公益，擔任聯合國難民署親善大使，同時亦是Earthshot Prize委員會成員、Wakehurst千禧種子庫的首位大使、英國國家劇院理事，以及雪梨電影節與澳洲國立戲劇藝術學院基金會贊助人。她同時支持多個保育與產業機構，包括澳洲保育基金會、演員慈善基金、SAG-AFTRA基金會，以及澳洲野生動物保護組織。

迅銷創辦人兼會長、社長暨 CEO柳井正表示：「布蘭琪女士是當代最偉大的演員之一，無論舞台或銀幕皆展現傑出才華。但我們對於她的敬佩遠不止於娛樂領域。她的熱情與投入，體現在她作為女性典範的貢獻、對新進電影與戲劇藝術家的指導，以及對人道與環境議題的長期承諾。透過這次合作，我們將攜手共同為我們身處的世界帶來正向改變。」

凱特布蘭琪則表示：「我十分認同 UNIQLO LifeWear以服飾改變生活的理念：經典設計、極致簡約、經久耐用的高品質，以及溢於價格的商品價值。能夠參與推動其理念中的重要面向令我充滿能量；支持年輕世代、透過關注突顯與應對全球持續發生因地緣衝突而造成的危機、回饋社會，並尋找具意義的方式，共同邁向更平等的世界。此外，能再次與UNIQLO創意總監Clare Waight Keller 合作，並與UNIQLO全球品牌大使羅傑費德勒（Roger Federer）展開交流，更是極大榮幸。」

凱特布蘭琪同款，來自UNIQLO : C 2025秋冬系列女裝棉質立領襯衫式外套，1,290元。圖／摘自UNIQLO官網
凱特布蘭琪同款，來自UNIQLO : C 2025秋冬系列女裝棉質立領襯衫式外套，1,290元。圖／摘自UNIQLO官網
凱特布蘭琪同款，來自UNIQLO : C 2025秋冬系列女裝棉質立領襯衫式外套，1,290元。圖／摘自UNIQLO官網
凱特布蘭琪同款，來自UNIQLO : C 2025秋冬系列女裝棉質立領襯衫式外套，1,290元。圖／摘自UNIQLO官網

UNIQLO 澳洲 電影 公益 外套 凱特布蘭琪

