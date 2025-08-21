台灣也將開賣！凱特布蘭琪出任UNIQLO全球品牌大使 同款襯衫掀關注

UNIQLO今日於東京宣布，正式邀請凱特布蘭琪（Cate Blanchett） 擔任最新全球品牌大使，消息一出也讓全球UNIQLO的使用者相當驚喜，並紛紛打聽影后身上那件襯衫來頭。

凱特布蘭琪身上這件襯衫為UNIQLO : C 2025秋冬系列女裝棉質立領襯衫式外套，一件台幣1,290元就可買到影后同款，台灣預計9月上旬發售。UNIQLO製作的LifeWear雜誌第十三期特別收錄凱特布蘭琪深度專訪，探討她的LifeWear哲學，8月29日全台店舖免費發送，數量有限送完為止。

凱特布蘭琪除了演藝成績傲人，是奧斯卡金像獎、英國電影學院獎（BAFTA）及金球獎得主，她也長期投身公益，擔任聯合國難民署親善大使，同時亦是Earthshot Prize委員會成員、Wakehurst千禧種子庫的首位大使、英國國家劇院理事，以及雪梨電影節與澳洲國立戲劇藝術學院基金會贊助人。她同時支持多個保育與產業機構，包括澳洲保育基金會、演員慈善基金、SAG-AFTRA基金會，以及澳洲野生動物保護組織。

迅銷創辦人兼會長、社長暨 CEO柳井正表示：「布蘭琪女士是當代最偉大的演員之一，無論舞台或銀幕皆展現傑出才華。但我們對於她的敬佩遠不止於娛樂領域。她的熱情與投入，體現在她作為女性典範的貢獻、對新進電影與戲劇藝術家的指導，以及對人道與環境議題的長期承諾。透過這次合作，我們將攜手共同為我們身處的世界帶來正向改變。」